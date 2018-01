Čisto ekonomska računica: če gredo korale, gre 64.000 služb

Potem ko je avstralska vlada minuli teden vzpostavila dva milijona avstralskih dolarjev oziroma 1,3 milijona evrov vreden sklad, namenjen financiranju iskanja rešitev za ogroženi Veliki koralni greben, je danes napovedala dodatnih 60 milijonov dolarjev oz. 39 milijonov evrov vredno naložbo v zaščito koral.

Če ne bo koral, ne bo turistov. To pa pomeni ogromen izpad dohodka in izgubo številnih služb. (Foto: Thinkstock)

Večino sredstev bodo namenili iniciativam, ki lokalne kmetovalce spodbuja k izogibanju plovbi v vodah okoli grebena. Financirali bodo tudi ukrepe proti množičnemu razmnoževanju bodičaste morske zvezde, ki se prehranjuje s koralami. Šest milijonov dolarjev bodo namenili programom za obnovo koral, pet milijonov pa sistemu zgodnjega opozarjanja na nadaljnje beljenje koral.

"Vlada Malcolma Turnbulla bo podprla prve tako obsežne raziskave doslej, namenjene ohranitvi Velikega koralnega grebena in 64.000 delovnih mest, ki so povezana z njim," so sporočili z vlade.

Koralni greben vreden preveč, da bi ga lahko pustili propasti

Sklad, ki so ga vzpostavili minuli teden, pa zagotavlja finančne spodbude znanstvenikom, inovatorjem, podjetnikom in industriji. Rešitve, ki jih bodo predstavili, se lahko osredotočijo na karkoli od zmanjšanja izpostavljenosti koral fizičnim stresorjem do njihove obnove.

Po lani objavljeni študiji Fundacije Velikega koralnega grebena je ta vreden 56 milijard avstralskih dolarjev (36 milijard evrov), kar je po besedah direktorja fundacije Steva Sargenta preveč, da bi ga lahko pustili propasti.

Veliki koralni greben je lani že drugo leto zapored prizadelo obsežno beljenje koral. Ta pojav po mnenju strokovnjakov povzročajo rekordno visoke temperature, ki so posledice globalnega segrevanja, mnogi pa opozarjajo, da lahko brez resnega in hitrega ukrepanja greben v nekaj desetletjih povsem odmre.

Korale so živi organizmi, ki živijo v sožitju z algami. Od alg dobivajo potrebna hranila in kisik, a ko pri višjih temperaturah postanejo alge strupene, jih korale zavrnejo in izgubijo svojo barvo. Poleg tega pa postanejo tudi bolj občutljive za razne bolezni in na koncu tudi odmrejo.