15.000 znanstvenikov opozarja na vse hujše grožnje okolju

Več kot 15.000 znanstvenikov z vsega sveta je objavilo posodobitev "opozorila človeštvu", ki so ga njihovi predhodniki in tudi aktualni podpisniki izdali pred 25 leti z namenom opozoriti na grožnje okolju. Kot so poudarili, so težave, ki pestijo planet, danes precej večje, zato so pristojne pozvali, naj okrepijo okoljevarstvena prizadevanja.

Izvirno različico dokumenta je leta 1992 podpisalo 1700 strokovnjakov. Njeno posodobljeno izvedbo so v ponedeljek objavili v zborniku Bioscience.

Okoljski strokovnjaki in drugi znanstveniki so opozorili predvsem na visoke izpuste ogljikovega dioksida, netrajnostno kmetovanje, sečnjo gozdov, pomanjkanje pitne vode in izumiranje živih bitij v oceanih. "Vsi ti alarmantni trendi so drugo opozorilo človeštvu," so navedli.

Kot problematično so izpostavili tudi rast svetovnega prebivalstva, ki je bila v 25 letih 35-odstotna.

Podpisniki so predlagali 13 korakov, ki med drugim vključujejo opustitev fosilnih goriv, spodbujanje prehrane na bolj rastlinski osnovi, pravičnejšo porazdelitev svetovnega bogastva in širše dostopno kontracepcijo.

"Za preprečitev splošne bede in katastrofalne izgube biodiverzitete mora človeštvo izbrati okoljsko bolj trajnostne alternative obstoječim načinom poslovanja," so še zapisali v dokumentu.