AAG se je vključila v postopek izdaje okoljevarstvenega soglasja Magni

Na Alpe Adria Green (AAG) so v svoji zahtevi, naslovljeni na Arso, med drugim poudarili, da je predvideni poseg v nasprotju z zakonom o varstvu okolja, saj ne izpolnjuje temeljnega pogoja trajnostnega razvoja. "Trajnostni razvoj v tem primeru ne dovoljuje pozidave najboljših kmetijskih zemljišč, saj so na razpolago druga zemljišča v tem predelu Slovenije," so zapisali.

Alpe Adria Green izdaji soglasja Magni nasprotuje iz več razlogov. (Foto: Kanal A)

Kot zelo negativno posledico posega so izpostavili tudi predvideni golosek Rogoškega gozda v izmeri 66 hektarjev, ki bi po njihovem pomenil "zelo velik vpliv na okolje in prebivalce". Poročilo pri tem ne upošteva posrednih velikih in škodljivih posledic goloseka za okolje.

AAG prav tako opozarja na ogrožanje ptice pribe, ki bi se mu lahko izognili s spremembo lokacije. Prav alternativne lokacije, ki bi se izognile nesprejemljivim škodljivim posledicam za okolje in prebivalce, v okoljevarstveni organizaciji še pogrešajo v poročilu.

Ob tem sami predlagajo tri alternativne lokacije, in sicer lokacijo v Kidričevem, zemljišča bivše Metalne in TAM ter zemljišča ormoške tovarne sladkorja. V prvem primeru so projektu naklonjeni tako občina kot krajani, v ostalih dveh primerih pa gre za zemljišča, ki so že industrijska.

Poleg ohranitve kmetijskih zemljišč in Rogoškega gozda bi alternativne lokacije pomenile tudi znatno zmanjšan ali vsaj enak čas realizacije izgradnje obrata. Tudi občinski prostorski načrt ne more biti težava, obenem pa alternative pomenijo upoštevanje trajnostnega razvoja, tudi na področju prometa, sproščanja ogljikovega dioksida in preprečitev drugih škodljivih vplivov na okolje, naravo in prebivalce ter njihove gospodarske dejavnosti, so še navedli v AAG.

V zadnjih tednih se je v krajih okoli bodoče proizvodne cone Magne, kjer je v najboljšem primeru načrtovanih celo do 3000 novih delovnih mest, predvsem v Miklavžu, Rogozi in Račah, organiziralo kar nekaj civilnih pobud. Vlada sicer projekt podpira.