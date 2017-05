(Foto: AP)

Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je ocenil, da je "absolutno nujno" uresničiti zaveze iz pariškega podnebnega sporazuma. V obdobju, ko stališče ZDA glede tega še ni znano, je v svojem prvem govoru, posvečenem podnebnim spremembam, dejal, da je treba cilje sporazuma iz leta 2015 uresničiti "z okrepljenimi ambicijami".

ZDA so ene izmed 147 podpisnic zgodovinskega pariškega sporazuma, katerega cilj je z zniževanjem izpustov toplogrednih plinov omejiti segrevanje na manj kot dve stopinji Celzija. "Menimo, da bi bilo pomembno za ZDA, da ne odstopijo od sporazuma," je v odgovoru na vprašanje na univerzi New York dejal Guterres.

A kot je nadaljeval, bi bilo v primeru, da se ameriška vlada odloči odstopiti od sporazuma, zelo pomembno, da ostane dogovoru zavezana ameriška družba kot celota - mesta, zvezne države, podjetja.

"Absolutno nujno je, da svet uresniči pariški sporazum - in da te obveze uresničimo z okrepljenimi ambicijami," je v govoru dejal Guterres. "Če katerakoli vlada dvomi v globalno voljno in potrebo po tem sporazumu, je to za druge zgolj razlog, da se še močneje poenotijo in ostanejo na tej poti," je dejal.

"Sporočilo je preprosto: trajnostni vlak je odpeljal. Vkrcajte se nanj ali pa boste ostali zadaj," je dodal po poročanju britanskega BBC.

Ameriški predsednik Donald Trump se minuli konec tedna na vrhu skupine sedmih najrazvitejših držav sveta G7 ni pridružil šestim preostalim državam v izrazu zavezanosti pariškemu sporazumu. Kot je zagotovil, bo odločitev o tem sprejel še ta teden.

V predvolilni kampanji je sicer Trump podnebne spremembe označil za potegavščino in obljubljal, da bo ZDA umaknil iz pariškega sporazuma.