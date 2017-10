FOTO: Akcija Greenpeacea: kljub oblakom je v Ljubljani posijalo sonce

Iz peklensko vročega poletja stopamo v prve jesenske dni, a v slovenski energetiki vlada jesen že celo večnost, sedaj pa bi jo Peter Gašperšič in Miro Cerar poslala kar v zimsko spanje. Katja Huš

"Čas, da začnemo intenzivno razvijati obnovljive alternative, ni večni jutri, ni leta 2050, niti 2030, temveč zdaj! In zato danes potrebujemo politične predstavnike, ki bodo na prvo mesto postavili ljudi, ne pa kratkoročne interese premogovnih in jedrskih velikanov," je prepričana predstavnica Greenpeacea v Sloveniji Katja Huš.

In ker so v okoljski organizaciji prepričani, da aktualna vlada Mira Cerarja ne gre v pravo smer na področju slovenske energetike, saj za naslednjih nekaj desetletij prednost še vedno daje fosilnim gorivom, zanemarja pa obnovljive vire energije, so v središču Ljubljane pripravili protest "Ste pozabili na sonce?".

Če sledimo tempu ministrstva, bomo prehod na čist obnovljiv energetski sistem namesto čez dobrih 30 let dosegli čez približno 200 let – tega časa preprosto nimamo. Katja Huš

Skupina nekaj deset aktivistov je na Prešernovem trgu ustvarila sonce iz dežnikov in razprostrla napis Ste pozabili na sonce?, s čimer so opozorili, da bi zadnji načrti ministrstva za infrastrukturo in vlade Mira Cerarja ohranili Slovenijo v primežu fosilnih goriv in ljudi izpostavili vse bolj uničujočim posledicam podnebnega zloma.

"Ko Slovenijo izčrpava suša, v Karibskem otočju divjajo orkani, v Bangladešu poplave, na Portugalskem požari…, bi radi naši odločevalci kurili premog še do sredine stoletja ter še naprej ignorirali sončno in vetrno energijo. Če sledimo tempu ministrstva, bomo prehod na čist obnovljiv energetski sistem namesto čez dobrih 30 let dosegli čez približno 200 let – tega časa preprosto nimamo," opozarja Katja Huš.

Greenpeace bo ta teden v več evropskih mestih ustvarila sonca, da bi opomnil vlade EU na njihove obljube v Parizu, ko so podpisale svetovni podnebni sporazum in se zavezale, da bodo ohranile dvig globalne povprečne temperature pod 2 stopinji Celzija oziroma si prizadevale za omejitev tega dviga na 1,5 stopinje Celzia.

Konkretno Greenpeace skrbi Energetski koncept Slovenije – kažipot razvoja slovenske energetike do 2030 in 2050 ministrstva za infrastrukturo, po katerem bi Termoelektrarni Šoštanj dovolili kuriti premog do leta 2054, medtem ko bi v desetih leti delež obnovljivih virov energije dvignili le za dva odstotka. "V primerjavi z dosedanjim trendom bi s tem v Sloveniji dejansko upočasnili že zdaj mizerni razvoj obnovljivih virov," so zaskrbljeni pri okoljski organizaciji.

Kot še pravijo, bi bil edini scenarij, s katerim bi lahko dosegli podnebni cilj na nacionalni ravni, torej zmanjšanje toplogrednih plinov za 80 odstotkov do leta 2050, da bi delež obnovljivih virov energije do leta 2030 povečali na 40 odstotkov. Po načrtih vlade bi bil sicer delež obnovljivih virov energije do leta 2030 le 27 odstotkov.