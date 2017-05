Bi nova, energetsko učinkovita okna, fasado, domačo vetrnico? Na voljo je denar. Kako do njega?

Pri tem, kako se lotiti prenove, da bo učinek optimalen, vam lahko pomagajo svetovalci, ki vam bodo tudi priporočili najboljši vrstni red ukrepov. (Foto: Thinkstock)

Učinkovita raba energije in izkoriščanje obnovljivih virov energije sta pomembni področji, ko gre za varovanje našega planeta. Pogosto velja prepričanje, da so takšne naložbe za posameznika finančno prezahtevne.

Ker gre pri menjavi starega stavbnega pohištva z energetsko učinkovitejšim ali pri novi fasadni oblogi ali nakupu novega ogrevalnega sistema običajno res za višje zneske, občanom pri takšnih projektih že nekaj let roko ponuja država z nepovratnimi sredstvi ali krediti Ekosklada.

Še vedno je tako odprt javni poziv 37SUB-OB16, ko bodo sredstva pošla, pa naj bi kmalu objavili nov poziv. Kot nam je pojasnila mag. Vesna Črnilogar, vodja Sektorja za nepovratna sredstva, Slovenci po sredstvih Ekosklada radi posegamo. Mnogi za sredstva z različnih postavk kandidirajo več let zapored in bodo po nekem obdobju dodobra prenovili svojo stavbo. Gre za način obnove, ki je tudi finančno obvladljiv, saj ne zahteva visokega enkratnega finančnega vložka.

Spodbuda za posamezni ukrep znaša do 20 odstotkov priznanih stroškov naložbe oziroma toliko, kot je z javnim pozivom določeno. Pri toplotni izolaciji fasade je to na primer 12€/m2 in je lahko spodbuda dodeljena do 200 m2. Če pa bi občan hkrati izvajal več ukrepov – recimo menjavo zunanjega stavbnega pohištva, toplotno izolacijo fasade in še kaj, bi lahko spodbuda znašala 1,5-kratnik posameznega ukrepa oziroma je lahko dodeljena do največ 30 odstotkov priznanih stroškov naložbe.

Gre za stimulativni pristop, ki prosilcu prinese pomoč po sistemu 3 za 2, saj naj bi se v tem primeru pokrili stroški najcenejšega ukrepa. Na Ekoskladu pravijo, da je ta sistem med občani precej priljubljen.

Mogoče so tudi višje spodbude za obnovo starejših stanovanjskih stavb, ko je stavba na degradiranem območju, to je na območju občin s sprejetim odlokom o načrtu za kakovost zraka. V tem primeru so možne spodbude do 50 odstotkov oziroma kot je v javnem pozivu omejeno. Če je naložba na degradiranem območju izvedena s tremi ukrepi hkrati, pa lahko tudi v tem primeru spodbuda znaša 1,5-kratnik zneska, ki je določen za degradirano območje.

Najprej k svetovalcu, da bo naložba optimalna

Kot ugotavljajo na Ekoskladu, se veliko občanov najprej odloči prenoviti ogrevalni sistem, čeprav to ni najboljši prvi korak, pravijo. Morda je nekoliko manj znano, da ima Ekosklad na razpolago tudi mrežo energetskega svetovanja za občane En svet, kjer so svetovalci usposobljeni, da občanom nudijo nasvete v zvezi z ukrepi učinkovite rabe energije, energetske obnove stavb, v zvezi z okolju prijaznejšimi vozili ...

Gre za svetovanje, ki se ga izplača izkoristiti, saj svetovalci ponujajo brezplačne nasvete, kako se lotiti naložbe, kateri ukrepi so najprimernejši, kateri načini ogrevanja ... Analizirajo namreč tako stavbo samo kot okolje, v katerem stoji. Prav tako vam bodo povedali, za katere ukrepe sploh lahko zaprosite. Če je namreč v okolici stavbe daljinsko ogrevanje ali plin, država ne spodbuja postavljanja naprav za kurjenje na lesno biomaso, na degradiranem območju pa to sploh ni mogoče. Spodbuda tako ne more biti dodeljena, če je prednostno predviden drug način ogrevanja.

Svetovalci so z 58 svetovalnimi pisarnami prisotni po vsej Sloveniji, vsem, ki jih svetovanje zanima, pa priporočajo, da se na obisk svetovalca dobro pripravijo. Med drugim bodo dobrodošli podatki, kdaj in kako je bila stavba grajena.

Tisti, ki se odločajo za precej zapleten projekt celovite obnove stanovanjske stavbe, kjer gre za skupek štirih ali petih ukrepov, pa bodo za projekt potrebovali tudi projektanta. Tega izberejo med projektanti, ki svoje storitve ponujajo na trgu. Strokovnjak bo izračunal energijsko bilanco stavbe pred investicijo in po njej, da bo stavba po koncu del skoraj nič energijska.

Veliko prosilcev za sredstva se odloča za več hkratnih posegov na objektu. (Foto: Thinkstock)

Na voljo tudi ugodni krediti

Ob nepovratnih sredstvih lahko občan za naložbo zaprosi tudi za ugoden kredit. Kombinacija obojega pomeni, da so ukrepi Ekosklada še dostopnejši. Kreditni pogoji so navedeni v razpisu, načelno pa se pri izvajanju posameznega ukrepa dodeli kredit do 20.000 evrov, če pa je investicija finančno zahtevnejša, tudi do 40.000 evrov in z 10-letno odplačilno dobo.

Pogoji za najem kredita ne predvidevajo zavarovanja s hipoteko, kredit se zavaruje z zavarovanjem pri zavarovalnici. Mogoče je tudi, da se kredit razdeli na dva dela in ga tako skupaj najameta partnerja. Kredite sicer ponujajo tudi za druga področja varstva okolja – čiščenje odpadnih voda, oskrbo s pitno vodo, gospodarjenje z odpadki, za menjavo azbestnih streh in za električna vozila ...

Marsikoga sicer moti, ker so naložbe, za katere lahko fizične osebe pridobijo sredstva, omejene po velikosti. Pri sončnih kolektorjih je lahko predmet spodbude do 20 m2. Kot pojasnjujejo, so omejitve postavljene znotraj potreb povprečne slovenske stanovanjske hiše. Večji sistemi pa bi bili najbrž namenjeni že čemu drugemu kot temu, za kar se pravzaprav delijo sredstva – na primer ogrevanju bazena.

Kako do sredstev? In pozor – nikoli ne začnite izvedbe del pred oddajo vloge

Vlogo za sredstva morate na Ekosklad nujno poslati, preden začnete izvajanje naložbe. Ob izpolnjenih obrazcih in ponudbah izvajalcev bo treba dokumentaciji priložiti tudi gradbeno dovoljenje, sofinanciranje naložb na nelegalno grajenih objektih namreč ni mogoče.

Potrebovali boste tudi fotografije stanja pred naložbo, na spletni strani Ekosklada pa najdete seznam materialov in naprav, ki izpolnjujejo standarde Ekosklada in so tako lahko predmet sofinanciranja. Če želite vgraditi material ali napravo, ki ga na seznamu ni, boste morali ustreznost izbranega dokazovati z dodatno tehnično dokumentacijo, ki vam jo bo moral priskrbeti izvajalec. Neustrezni materiali in naprave seveda niso predmet sofinanciranja.

Ekoskladovi seznami so sicer nastali tako, da so zainteresirani proizvajalci predložili tehnično dokumentacijo svojih izdelkov, iz katere je bilo razvidno, da izpolnjujejo pogoje za uvrstitev na seznam.

Vloge na Ekoskladu skrbno preverijo, ali so pomanjkljive, vlagatelju postavijo rok za dopolnitev vloge, ki se lahko še podaljša.

Kot pojasnjujejo, se običajno zaplete pri gradbenem dovoljenju, ki ga ljudje ne hranijo doma, pa tudi pri nerešenih lastniških odnosih, z investicijo se morajo namreč strinjati vsi lastniki stavbe.

Ko je vloga popolna, se občanu izda odločba o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude in pa pogodba o izplačilu nepovratne finančne spodbude. Od dneva vročitve tega dokumenta je na voljo 9 mesecev, da se naložbe izvede, če je ukrepov več oziroma najmanj trije – 18 mesecev in 24, ko gre za celovito obnovo ali gradnjo.

Nato mora občan predložiti dokumentacijo o zaključku naložbe, ji priložiti fotografije zaključene naložbe in potrdilo o plačanem računu. Spodbuda je nato običajno izplačana v 60 dneh. Kot pojasnjujejo na Ekoskladu, skušajo vlagateljem čim bolj pomagati, da na koncu le pridejo do sredstev za naložbe.

Obstaja pa ključna napaka, ki vas bo stala sredstev. Naložba pred oddajo vloge nikakor ne sme biti izvedena.

Kot še dodajajo, je zavrnjenih vlog iz leta v leto manj, za hitrost postopka pa je ključno, da že na začetku pripravite gradbeno dovoljenje, soglasja solastnikov in izberete primerne naprave in materiale.