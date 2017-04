Bo ličinka molja rešila svet, ki se utaplja v plastičnih odpadkih?

Raziskovalci Univerze v Cambridgeu so odkrili, da se ličinka molja (Galleria mellonella) prehranjuje s čebeljim voskom in s plastičnimi ostanki vrečk. Zdaj razmišljajo v smeri, da bi morda lahko prav ta ličinka prispevala k zmanjšanju in razgradnji plastičnih odpadkov.

Poskusi, ki so jih opravili na univerzi, so pokazali, da uspe ličinka molja razbiti kemične vezi v plastiki, podobno kot to naredi pri presnovi voska.

Vse se vrača, vse se plača, pravi slovenski pregovor in to še kako velja za plastiko, ki jo odvržemo. (Foto: POP TV)

Raziskovalci opozarjajo, da po svetu letno proizvedemo okoli 80 milijonov ton plastičnih izdelkov, plastika pa je tako razširjena, da si mnogi dneva brez plastičnega izdelka sploh ne znajo več predstavljati. Plastika je velik zalogaj za okolje, saj se zelo težko razgradi, ko jo enkrat odvržemo v okolje in je zato eden največjih onesnaževalcev okolja.

Raziskovalci pa so ugotovili, da gosenice molja brez težav zagrizejo tudi v plastično vrečko, in to v manj kot eni uri. To je sicer slaba novica za tiste, ki moko, kosmiče, drobtine in druge stvari pred molji zaščitijo tako, da jih dajo v plastično vrečko, pa vendar bi lahko bila dobra novica za naše okolje.

Biokemik Paolo Bombelli z Univerze Cambridge je eden glavnih raziskovalcev na tem primeru. Za BBC je Bombelli dejal, da so ličinke molja izhodiščna točka njihove raziskave. "Najprej moramo razumeti vse podrobnosti tega, kako ličinki to uspeva, da bomo lahko na osnovi tega znanja našli tehnične rešitve, da bi zmanjšali problem kopičenja plastičnih odpadkov," pripoveduje Bombelli, ki upa, da bo ličinka dala odgovor na to, kako pospešiti razgradnjo plastike. Kot pravi, je odgovor skrit v ličinki, in sicer najverjetneje v mikrobih v njenem telesu.

"Tudi če najdemo rešitev, ki bi pospešila biološko razgradnjo plastičnih odpadkov, nam to ne daje pravice, da brezvestno uporabljamo in zavržemo plastiko oziroma plastične izdelke,"še opozarja Bombelli.