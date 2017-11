Človek s smetmi okužil vse kotičke sveta: znanstveniki plastiko našli v rakcih z dna oceana

Znanstveniki so med raziskovanjem najgloblje točke na Zemlji prišli do šokantnega odkritja - v želodcih morskih živali, ki živijo na dnu oceana, so našli sledi umetnih vlaken in plastike. To verjetno pomeni, da je človek s smetmi onesnažil vse kotičke svetovnih oceanov.

Znanstveniki z univerze v Newcastlu so preiskali rake iz najglobljega dela Marianskega jarka, t. i. Izzivalčevega brezna, ki je z 10.890 metri globine najodročnejši del svetovnih oceanov, poroča Independent.

Ugotovili so, da je vsak rak zaužil neko obliko umetne snovi, med drugim najlon, PVC in PVA.

Profesor morske ekologije Alan Jamieson, ki je vodil raziskavo, je dejal, da so rezultati skrb zbujajoči. "V nekaterih primerih je bilo vlakna dejansko možno videti v vsebini želodca," je dejal.

"Morali smo narediti to raziskavo glede na to, da imamo edinstven dostop do najodročnejših krajev na Zemlji, in ta primer smo uporabili za ostro opozorilo o dediščini človeštva," je poudaril Jamieson.

Človek je očitno onesnažil že vse kotičke svetovnih oceanov. (Foto: iStock)

Njegova ekipa je pregledala 90 rakov iz najglobljih jarkov Tihega oceana - Marianskega, Japonskega, Izujskega, Atakamskega in Kermadeškega jarka.

Globokomorske živali, ki pojedo skoraj karkoli, so odvisne od hrane, ki pride s površja. "Smeti, odvržene v morje, bodo končale naplavljene na obali ali potonile, druge možnosti ni," je dejal Jamieson.

"Ko ta plastika doseže globokomorsko dno, ne more nikamor več, torej se bo nabirala tam v vse večjih količinah," je opozoril. "To je zelo skrb zbujajoče odkritje. Najdba plastičnih vlaken v živalih na globini skoraj 11 kilometrov govori o razsežnosti problema," je dejal profesor in dodal, da gre za globalen problem.

Ljudje vsako leto v oceane in morja odvržemo več kot osem milijonov ton plastike. Po ocenah je do zdaj v morju končalo 300 milijonov ton smeti in do leta 2050 naj bi bilo v morju več plastike kot rib. V oceanih naj bi bilo okoli 51 bilijonov plastičnih mikrodelcev, kar je 500-krat od števila zvezd v naši galaksiji.