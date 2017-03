Čmrlji na seznamu ogroženih živalskih vrst, njihova populacija se je skrčila za kar 90 odstotkov

Populacija čmrljev v ZDA se je skrčila za kar 90 odstotkov od konca prejšnjega stoletja, opozarja ameriška Agencija za ribe in divje živali. "Le še nekaj majhnih območij obstaja, za katere vemo, da so čmrlji tam prisotni," je dejal etnomolog James Strange iz omenjene agencije.

Čmrlji in ostale čebele sicer oprašujejo kar 35 odstotkov vse svetovne hrane, čmrlji pa so še posebej pomembni, ker oprašujejo praktično vse rastline, od paradižnikov do robidja in melon.

Čmrlji so prvi predstavniki čebel, ki so uvrščeni na seznam ogroženih živali. (Foto: Reuters)

Glavni krivci so izguba naravnega habitata, podnebne spremembe in pesticidi



Obstaja več razlogov za izumrtje tako velikega števila vrste. Dejavniki, ki najbolj vplivajo na čebele, so izguba habitata zaradi industrializacije in kmetijske industrije, podnebne spremembe ter povečana uporaba pesticidov in drugih toksičnih kemikalij.

Na svetu je sicer približno 20.000 vrst čebel. To pomeni, da so čebele mnogo bolj raznolike od ptičev, rib, plazilcev in sesalcev.

Pretirana uporaba pesticidov je velik sovražnik čebel. (Foto: Thinkstock)

Kako lahko vsak posameznik pomaga čebelam in čmrljem?

Vsak posameznik lahko naredi nekaj za ohranjanje čmrljev in drugih čebeljiv vrst.

Strokovnjaki svetujejo, da posadite avtohtone rastline, ki cvetijo skozi vse leto, v cvetlične korite in jih postavite na okenske police ali verande. Pomembno je tudi, da se Izogibate uporabi pesticidov in namesto njih za zaščito rastlin raje uporabite naravne pripravke.