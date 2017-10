Dobra novica za oceane: za zaščito namenili šest milijard evrov

Bo šest milijard dovolj? (Foto: iStock)

Evropska komisija ter drugi zasebni in javni akterji iz več kot 112 držav z vsega sveta so se na konferenci Naš ocean na Malti zavezali k ukrepom v skupni vrednosti več kot šest milijard evrov za boljše upravljanje oceanov. Udeleženci so napovedali tudi uvedbo novih zavarovanih morskih območij v obsegu 2,5 milijona kvadratnih kilometrov.

Na konferenci, ki jo je na Malti pripravila Evropska unija, so se udeleženci zavezali, da bodo prispevali več kot šest milijard za boljše upravljanje oceanov. Komisija bo za ukrepe EU namenila več kot 550 milijonov evrov.

Obljubljena sredstva bodo namenjena boju proti onesnaženju morja in razširitvi zavarovanih območij, izboljšanju varnosti oceanov, ustvarjanju ugodnih pogojev za pobude modrega gospodarstva in trajnostnega ribištva ter okrepitvi dejavnosti EU za boj proti podnebnim spremembam v skladu s pariškim sporazumom in cilji trajnostnega razvoja v okviru agende 2030, so sporočili iz Evropske komisije.

"V teh dveh dneh smo izpolnili svoje zaveze glede ciljev trajnostnega razvoja na oceanu. Mali ribiči po vsem svetu bodo zdaj lažje ribarili varno, zakonito in trajnostno. Verige preskrbe s hrano so zanesljivejše. Obalna območja so bolje zaščitena. Ukrepamo na področju podnebnih sprememb. Preživetje marsikatere od naših partnerskih držav v razvoju je odvisno od trajnostnega upravljanja oceanov. Pot je še dolga, a gremo v pravo smer," je po konferenci sporočil evropski komisar za mednarodno sodelovanje in razvoj Neven Mimica.

Na Malti so se k ukrepom prvič resno zavezali predstavniki zasebnega sektorja, med drugim Airbus, Unilever, Procter & Gamble, PepsiCo, Marks & Spencer, Carrefour, Royal Caribbean Cruises, AXA, Sky in drugi. Zaveze bodo v komisiji spremljali ter o njih poročali na naslednji konferenci Naš ocean, ki bo leta 2018 v Indoneziji.