Nov zagon za sončne elektrarne na naših strehah

Smo na pragu sprememb, ki jih na eni strani narekujeta Evropska unija, katere člani smo in na drugi strani vse bolj očitne in boleče posledice klimatskih sprememb.

V naslednjih treh letih bo Slovenija morala na pot energetske oskrbe iz obnovljivih virov. Zaveza, ki smo jo, kot tudi ostale države, dali Evropi, pravi, da bomo 25 odstotkov vse energije, ki jo porabimo, pridelali iz sonca, vetra, vode ... 10 odstotkov prometa pa bo čistega - električnega.

A v zadnjih letih je Slovenija na področju obnovljivih virov spala - nič vetrnic, skoraj nič sončnih elektrarn, brez vzpodbud, brez nujno potrebne politične volje, vizije.

Toda pod budnim očesom Evrope so se odgovorni morali zbuditi tudi tam, kjer so zadnja leta spali globok spanec - prvič si Slovenci lahko na lastno streho namestimo samooskrbne sončne elektrarne in to s subvencijami Ekosklada.

Prvič lahko tudi sami prispevamo k boju proti največji grožnji, ki bo krojila življenje prihodnjim rodovom - podnebnim spremembam. Spoznajte lastnika prve samooskrbne elektrarne pri nas - zakonca Bregant.