EU obžaluje Trumpove podnebne odločitve, Kitajska vztraja pri zavezah

Huda nesreča v Ljubljani. Trčila sta motor in reševalno vozilo, dve osebi, stari okoli 30 let, sta bili na mestu mrtvi. Kraj nesreče je še vedno zaprt za ves promet. Z zadnjimi informacijami v živo s prizorišča. Velika Britanija je podpisala ločitvene papirje in prvič v zgodovini Evropske unije sprožila odcepitveni postopek. Poti nazaj ni več. Kaj čaka Evropo in Otok zdaj? Svetovno glasbeno sceno navdušujejo že 500 let. Prihajajo iz 30 držav, na leto imajo po 300 nastopov, so celo del Unescove kulturne dediščine. V Slovenijo so prispeli znameniti Dunajski dečki.