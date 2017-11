FOTO: 190 prostovoljcev iz devetih držav iz Škocjanskih jam odneslo kar 200 vreč smeti

Od 23. do 25. septembra je v Škocjanskih jamah potekala mednarodna čistilna akcija Škocjan Caves Rock, v kateri je sodelovalo 190 posameznikov iz kar devetih držav. "S tem smo naredili nekaj, kar že desetletja poskušam narediti – povezati narode v čiščenju voda, ki nas vse povezujejo," je za 24ur.com dejal Bogdan Kladnik, pisatelj, alpinist, jamar, fotograf, umetnik, ustanovitelj gibanja Guardians of Universe (Varuhi sveta) ter pobudnik čistilne akcije.

Mednarodna akcija, ki sta jo organizirala Park Škocjanske jame in okoljsko gibanje Guardians of Universe, je bila zelo uspešna, saj so v sistemu jam pobrali kar za 200 vreč odpadkov. Kot je pojasnil Kladnik, so prvi v Evropi, ki so uspeli združili toliko narodov v čistilni akciji.

Udeleženci mednarodne čistilne akcije. (Foto: Arhiv Škocjan Caves Rock)

Prvič očistili Martelovo dvorano

Prvi del čiščenja je potekal že 9. septembra, ker so želeli prehiteti visoke vode. Takrat se je v jamski sistem podala skupina 25 italijanskih in slovenskih jamarjev, ki je očistila Martelovo dvorano – najgloblji del jamskega sistema, ki do sedaj še ni bil očiščen. V tej predhodni akciji so nabrali za okoli 50 vreč odpadkov, kar kaže, kako zelo onesnažen je kraški vodni sistem.

Naredili veliko za okolje in zase

Ostalih 150 vreč odpadkov so nabrali v okviru tridnevne čistilne akcije, ki je združila številne "outdoor" športnike in druge ljubitelje narave iz devetih držav. Poleg Slovencev so se akcije udeležili še predstavniki Srbije, Hrvaške, Češke, Slovaške, Romunije, Madžarske, Italije in Brazilije, skupno okoli 190 ljudi, ki so se razdelili v deset skupin. Med drugimi so akcijo s prisotnostjo podprli planinci, smučarji, rafterji, soteskarji, potapljači, parkovci, polarni raziskovalci, kanuisti, kajakaši, jamarji, šolarji, dijaki in domačini.

Kladnik pojasnjuje, da so bili udeleženci navdušeni nad organizacijo in samim potekom akcije. Poleg tega so se spletle nove prijateljske vezi ter nastale nove ideje za boj proti onesnaženju. Izrazili so tudi željo, da bi tovrstna akcija postala tradicionalna. "Noro je to, da so nam prišli pomagati čistiti smeti in bili tako zelo navdušeni," pravi Kladnik, ki je prepričan, "da je prišel čas, da se Škocjanske jame postavi na prvo mesto največjih svetovnih raziskovanj narave".

Iz jam so odnesli 200 vreč smeti, večinoma plastike. (Foto: Arhiv Škocjan Caves Rock)

"Mislim, da sem po dvajsetih letih neuspešnih poskusov po vsem svetu končno našel pravo formo t.i. trash bonding, ko se ljudje družijo zaradi smeti," pravi Kladnik, ki opozarja, da gre v glavnem za prostovoljce, entuziaste, ki jim je mar za naravo, za vodo. "Že desetletja vode spremljam po vsem svetu in mislim, da smo že prepozni, a obupati pa vsekakor ne smemo," je jasen Kladnik, ki že načrtuje nove podvige.

To je bil šele začetek

Naslednja čistilna faza v celotnem porečju reke Reke naj bi bilo očiščenje tudi vseh njenih najmanjših pritokov, ki so glavni onesnaževalci, opozarja Kladnik in dodaja, da bodo v to fazo vključili še šole, tabornike in lokalno skupnost. "To moramo Slovenci sami narediti," opozarja in dodaja, da bo najzahtevnejši del prav tretja faza – to pa je boj s kemičnim onesnaženjem, ki pa vključuje tudi birokracijo, vlado, inšpektorate, skratka vse, kar po mnenju Kladnika ne deluje. "Naš cilj je, da naredimo reko Reko pitno," pravi in dodaja, da si prizadevajo, da na primeru ene reke naredimo vzorec, kako bi bilo potrebno vse reke v Sloveniji očistiti in potem tudi nanje paziti.

Dober mesec po zaključku čistilne akcije se je odvila že nova čistilna akcija, tokrat se je sedem soteskarjev in jamarjev podalo v kanjon Brusnik v dolini reke Soče in ga očistilo. Šlo je za tehnično zelo zahtevno čistilno akcijo, skupino pa je vodil Sandi Kmetič. (Foto: Arhiv Škocjan Caves Rock)

Več o čistilni akciji bodo povedali ob današnji predstavitvi knjige V neznano - Raziskovanje Škocjanskih jam v ljubljanskem konzorciju. Namreč prav knjiga je na nek način sprožila to mednarodno čistilno akcijo.