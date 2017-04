FOTO in VIDEO: Cerar na vladi pozdravil nove prebivalke: 'Čebele spominjajo na nas, marljive Slovence'

Premier Miro Cerar je ob svetovnem dnevu Zemlje, ki ga obeležujemo 22. aprila, dejal, da je koncept trajnostne naravnanosti ključen za našo svetlo prihodnost. "Ne samo današnji, prav vsak dan je odlična priložnost, da vsi razmislimo, kaj lahko še naredimo za varovanje okolja in naših dragocenih naravnih virov," je poudaril Cerar.

Premier Miro Cerar ob naselitvi Kranjske sivke v vladni čebelnjak. (Foto: Vlada Republike Slovenije)

Premier pravi, da je "dolgoročna vizija vlade izgraditi družbo, ki spoštuje in živi trajnostno skrb do okolja". "Prepričan sem, da je za svetlo prihodnost naše družbe v naš način življenja treba nujno vključiti koncept trajnostne naravnanosti," dodaja premier, ki je ob dnevu Zemlje in v podporo razglasitvi svetovnega dneva čebel v urbanem čebelnjaku v petem nadstropju vladne stavbe naselil nove prebivalke - čebelice 'Kranjske sivke'.

Čebele tudi malo spominjajo na nas Slovence, ki smo tudi marljivi kot čebele, kot rečejo. Tako da se veselim, da bomo v prihodnje imeli panj tudi tu na vladi. Premier Miro Cerar

Trajnostna naravnanost ter varovanje okolja in narave sovpadata s skrbjo za ohranjanje čebeljih vrst, ki so po premierjevih besedah znanilke in nosilke življenja. Brez čebel ni življenja, zato se vlada zavzema za razglasitev svetovnega dneva čebel pri Organizaciji združenih narodov. Čebele imajo pomemben vpliv pri ohranjanju naših življenj in biotske raznovrstnosti. Čebele so odgovorne za velik del svetovnega pridelka hrane, omogočajo obstoj človeka ter živalskih in rastlinskih vrst, pripomorejo k vzdrževanju ravnovesja v naravi, so dober bioindikator razmer v okolju, čebelji pridelki pa nam tudi pomagajo pri ohranjanju našega zdravja, še poudarjajo na vladi.

'Kranjska sivka' ali 'Kranjska čebela' je avtohtona slovenska čebelja rasa in druga najbolj razširjena čebelja rasa na svetu. Čebelnjak z dvema panjema je septembra 2016 vladi podarila Čebelarska zveza Slovenije, vanj pa so danes naselili čebelice, za katere bo skrbela zveza.

Čebelnjak z dvema panjema je septembra 2016 vladi podarila Čebelarska zveza Slovenije. (Foto: Vlada Republike Slovenije)

"Vlada, ki jo vodim, z uveljavljanjem koncepta krožnega gospodarstva spodbuja trajnostno in bolj učinkovito upravljanje z naravnimi viri, poleg tega pa je zelo uspešna tudi pri zmanjševanju emisij toplogrednih plinov in ohranjanju biotske raznovrstnosti," je izpostavil Cerar in dodal, da vlada ustvarja ustrezne pogoje za trajnostno rast in razvoj ter usmerja proces prehoda v zeleno gospodarstvo.

Dan Zemlje dandanes praznujejo že v 192 državah po svetu. Glavna tema letošnje obeležitve je okoljska in podnebna pismenost. Ob hitri rasti prebivalstva in čezmerni porabi naravnih virov, predvsem fosilnih goriv, smo namreč priča izrazitim spremembam podnebja. Največji sovražnik podnebja so izpusti toplogrednih plinov, zaradi katerih se temperatura na Zemlji dviga.

Vlada je še sporočila, da trajnostna naravnanost v gospodarstvu in razvoju pomembno prispeva tudi k varovanju biotske raznovrstnosti. Slovenija spada med najbolj biotsko pestre države v evropskem in svetovnem merilu. Na njenem ozemlju najdemo okoli 24 tisoč vrst rastlinskih in živalskih vrst, ocene vseh potencialnih vrst pa se gibljejo med 45 in 120 tisoč. Izstopa veliko število endemičnih vrst, torej vrst, ki živijo pretežno v Sloveniji. Takih je kar 850 vrst, od tega jih več kot 300 živi v podzemlju. O veliki biotski pestrosti v Sloveniji priča tudi dejstvo, da ima naša država največji obseg območij Natura 2000 med vsemi državami članicami EU, ki obsegajo kar 37 odstotkov površine države. Z namenom ohranitve izjemno biotske raznovrstnosti in z zavedanjem o omejenosti naravnih virov se vlada zavzema za vključevanje ciljev trajnostnega razvoja ter ciljev za biotsko raznovrstnost v vse ključne razvojne in strateške dokumente države, so še zapisali v sporočilu za javnost.

Pahor pred bistriško šolo posadil Brinarjevo jelko

Letošnji svetovni dan Zemlje poudarja pomen okoljske in podnebne pismenosti, predvsem med mladimi, pa je prepričan predsednik države Borut Pahor, ki je obiskal učence na 2. osnovni šoli Slovenska Bistrica, kjer je opozoril na vpliv, ki ga imamo na globalne podnebne spremembe. "Z obeleževanjem dneva Zemlje izražamo našo skupno skrb za naravo. Zavedati se moramo, koliko nam narava daje in sprejeti, da smo mi vsi njeni dolžniki," je dejal.

Osnovnošolce je pozval, naj naravo ohranjajo urejeno in čisto, da bo lahko tudi naprej skrbela za nas, so sporočili iz urada predsednika republike. "Truditi se moramo, in za to prav nihče ni premajhen ali premlad, da ji nekaj vrnemo," je dejal Pahor, nato pa skupaj z učenci pred šolo posadil Brinarjevo jelko, avtohtono slovensko drevesno vrsto.