FOTO in VIDEO: Zrak v New Delhiju tako onesnažen, da dan, preživet v indijski prestolnici, na pljuča vpliva, kot da bi pokadili 44 cigaret

Zrak v indijski prestolnici New Delhi je zadnje štiri dni tako onesnažen, da je dan, preživet v mestu, in dihanje zraka enak učinku 44 pokajenih cigaret, poroča BBC.

Naprave, s katerimi merijo kakovost zraka, so v zadnjih dneh namreč pokazale zastrašujoče izsledke: koncentracija drobnih trdnih delcev, premera manj kot 2,5 mikrometra (tako imenovanih PM2.5), je izjemno povišana. Delci PM2.5 so še posebej škodljivi, saj so dovolj majhni, da brez težav zaidejo globoko v pljuča, preidejo pa tudi v druge organe, kar lahko povzroča resna obolenja.

Dihanje zraka z vsebnostjo PM2.5 med 950 in 1000 delcev na kubični meter se šteje za približno enako kot kajenje 44 cigaret na dan, navaja znanstvena raziskava skupine Berkeley Earth.

Zaprte šole, zamude letal in prometne nesreče

Prebivalci New Delhija so močno povečano onesnaženje in gosto meglo prvič opazili v torek. Dihanje onesnaženega zraka se je sprva čutilo kot blago dražeče, a so se učinki med tednom stopnjevali.

Močno se je zmanjšala vidljivost, vlaki so posledično prenehali voziti, letala so imela zamudo, po vsem mestu pa so poročali tudi o številnih prometnih nesrečah.

Mestne oblasti so začasno ustavile vse gradbene projekte in druga dela, ki jih delavci izvajajo na prostem, prav tako pa je indijska vlada sprejela vrsto ukrepov za čimprejšnjo odpravo onesnaženja. V torek popoldne so zaprli vse javne in zasebne šole, vsi otroci pa morajo do nadaljnjega ostati v zaprtih prostorih. V sredo so nato prepovedali vstop tovornim vozilom v mesto, v četrtek so na pobudo lokalnih medijev oblikovali pobudo vladi, da bi znova uvedla popolno prepoved vožnje z avtomobili po indijski prestolnici.

Timelapse footage captures thick cloak of smog moving through New Delhi, India, as public health emergency is declared for region. https://t.co/rRATdKir8Y pic.twitter.com/UgvkzvRdsj — ABC News (@ABC) November 10, 2017

Težave z dihanjem, bolečine v prsnem košu, pekoč občutek v očeh

Onesnaženje pa je danes že tolikšno, da zdravniki prebivalce svarijo pred resnimi dolgoročnimi posledicami, ki bi jih dihanje tako onesnaženega zraka lahko imelo na njihovo zdravje.

Poročilo Indijskega tehnološkega inštituta Kanpur iz leta 2014 kaže na to, da izpuhi vozil priporomorejo kar k 20 odstotkom vseh delcev PM2.5 v New Delhiju.

"Število bolnikov se je občutno povečalo," je povedal Deepak Rosha, pulmolog v bolnišnici Apollo, eni največjih zasebnih bolnišnic v Delhiju. Ljudje, ki so potrebovali zdravniško pomoč, so se v glavnem pritoževali zaradi bolečin v prsnem košu, težav z dihanjem in pekočega občutka v očeh. "Mislim, da razmere v New Delhiju še nikoli niso bile tako slabe," je jezen Rosha.

Večina prebivalcev prisiljena trpeti

Po mnenju strokovnjakov je za tolikšno onesnaženje zraka kriva kombinacija izpušnih plinov, dima, ki nastaja zaradi kurjenja odpadkov, dima zaradi požiganja polj in cestnega prahu.

Newdelhijski minister Arvind Kejriwal je mesto na Twitterju opisal celo kot "plinsko komoro".

"Oči se mi solzijo in dušim se," je za CNN dejala študentka Swati Kashyap, medtem ko je čakala na avtobus. Svoj dan med najhujšim onesnaženjem preživi tudi voznik taksija Yogesh Kumar, ki pravi, da ga nenehno sili h kašlju.

Mnogi bogatejši prebivalci mesta se želijo pred škodljivimi učinki zaščititi z maskami in čistilci zraka, trgovine, ki tovrstne pripomočke prodajajo, pa posledično poročajo o izjemni rasti prodaje. A večina prebivalstva si preventivnih ukrepov in zaščite ne more privoščiti in je prisiljena trpeti posledice onesnaženja.