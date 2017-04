Ljubljanski šolarji in dijaki so sredi Ljubljane urejali urbani vrtiček. Gre za delovno akcijo Inštituta za trajnostni razvoj Jej lokalno, misli globalno!, med katero so otroci in okoliški prebivalci spoznavali in sadili jagodičevje. Med drugim so se naučili, kako pravilno posaditi sadno grmičevje, kako obrezati sivko in kako oskrbeti vrt.