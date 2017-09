FOTO: Slovenija Črni gori z donacijo 240 tisoč evrov zgradila deponijo na območju Durmitorja

Naslednjih deset let bodo v Žabljaku, črnogorski Kranjski Gori, s pomočjo naše države brez težav urejeno odlagali odpadke. ''Tu je bila prej klasična divja deponija,'' je pojasnil glavni projektant Željko Blažeka z Inštituta za ekološki inženiring, ki je deponijo skupaj z lokalnim gradbincem ''postavil na ključ''.

Žabljak, obkroženo s številnimi jezeri, visokimi gorskimi vrhovi in kanjonom reke Tare namreč privablja številne turiste. Vanja Krgović Šarović s Turistične organizacije pove, da jih dnevno v glavni poletni sezoni obišče tudi več kot 20 tisoč gostov in da se je letošnji obisk dvignil za 60 odstotkov. Od tega je dobra desetina gostov slovenskih.

Po novem se izcedne vode s smetišča tako tam ne bodo več iztekale v podtalnico, ampak se bodo prečiščevale v rastlinski čistilni napravi, ki so jo zgradili ob deponiji. V neposredni bližini so lani, prav tako s slovensko donacijo, postavili tudi sortirnico odpadkov, naša država pa je pomagala tudi pri nakupu zabojnikov in komunalnega vozila. S tem se bo lahko to eno najbolj privlačnih mest na obrobju Nacionalnega parka Durmitor lažje in hitreje turistično razvijalo.

V Šavniku Slovenija za rastlinsko čistilno napravo donirala dobrih 125 tisoč evrov

V sosednji občini so pred dnevi odprli tudi rastlinsko čistilno napravo, ki bo na dobrih tisoč kvadratnih metrih čistila odpadne vode za približno 500 prebivalcev. V investicijo, vredno 430 tisoč evrov, je Slovenija preko Centra za mednarodno sodelovanje in razvoj vložila dobrih 125 tisoč evrov.

Preko Centera za mednarodno sodelovanje in razvoj naša država z donacijami pomaga državam v razvoju. V zadnjih desetih letih so v Črni gori izpeljali 27 projektov. V Žabljaku pa bodo v naslednjih letih pomagali financirati še oskrbo s pitno vodo in javno razsvetljavo.

Rastlinsko čistilno napravo Limnowet je postavilo ljubljansko podjetje Limnos, ki je za omenjeni sistem dobilo že več nagrad, med drugim nagrado za najboljšo okoljsko tehnologijo Lillehammer. Direktor podjetja Danijel Vrhovšek je razložil, da bodo vso odpadno vodo tam zdaj čistili v ''dveh nepropustnih bazenih, napolnjenih s prodom in zasajenimi s trstičevjem, rozgom in šašem. Voda se bo preko mehanskih, kemičnih in bioloških procesov očiščena stekala nazaj v lokalni potok'.'

Polovico vseh del opravijo naša podjetja

Pri vsaki donaciji v državo v razvoju so vključena tudi naša podjetja. Naša država vsako leto prek različnih mehanizmov skozi mednarodno razvojno sodelovanje vloži približno 70 milijonov evrov. Okoli tri milijone gre v Črno goro. Največ prek Centra za mednarodno sodelovanje in razvoj.

S takšnimi donacijami delamo promocijo Sloveniji, saj smo tu prepoznani kot tisti, ki pomagamo. Hkrati pa tako zagotovimo posle našim podjetjem in jim s tem odpremo vrata na ta trg. Vsa podjetja, ki so prek Centra za mednarodno sodelovanje in razvoj prišla v Črno goro, so tukaj še vedno prisotna. Dobivajo posle tudi brez donacij, je pojasnil Gašper Jež, direktor Centra za mednarodno sodelovanje in razvoj, centra, ki jo je vlada pooblastila za realizacijo takšnih projektov.