FOTO: Tako čudovita je naša Zemlja

Naša Zemlja je čudovita in zaenkrat je to edini planet, na katerem lahko živimo. Nekateri imajo smele načrte, da bi v prihodnosti lahko osvojili Mars in zaživeli na tem puščavskem, pustem in mrzlem planetu ali pa morda na kakšni od lun plinastih velikanov našega Osončja.

Z razvojem tehnologij in če bomo imeli srečo in preživeli dovolj dolgo, bomo morda v prihodnosti romali tudi na bolj oddaljene planete, ki jih odkrivamo te dni in se navdušujemo nad njimi z upanjem, da so primerne za razvoj življenja. A vse do takrat je nujno, da lepo poskrbimo za naš planet, katerega lepota se razkriva na vsakem koraku. Ljudje smo sicer poskrbeli tudi za marsikaj, kar skazi podobo, in prav na to opozarja današnji svetovni dan Zemlje.

V fotogaleriji si poglejte nekatere čudovite posnetke, ki jih je z Mednarodne vesoljske postaje posnel francoski astronavt Thomas Pesquet.

Dodajamo pa še fotografijo, ki jo je v objektiv ujela Nasina sonda Cassini, ki se mudi ob Saturnu.

Zvezdica je Zemlja, ki jo je ob Saturnovih obročih fotografirala sonda Cassini. (Foto: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute)

Da, tudi mi smo zvezdica na nebu.

Sonda je gledala v smeri južnega atlantskega ocena z razdalje 1,4 milijarde kilometrov. Povečana fotografija, ki je nastala 12. aprila letos, prikazuje še eno pikico - to je naša Luna. To je zadnja fotografija našega planeta, ki jo je v svoj objektiv ujela sonda, saj se misija končuje 15. septembra, ko bo Cassini načrtovano strmoglavil v atmosfero obročastega planeta in v celoti zgorel.

Poleg svetlejše Zemlje, je vidna Luna. (Foto: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute)