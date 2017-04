FOTO: Tudi letošnja 'letina' je bila obilna, prestolnica pa spet nekoliko lepša

Naš planet je lep, a njegovo gostoljubnost izkoriščamo, ga izčrpavamo in uničujmo. Tako nas svetovni dan Zemlje, ki ga praznujemo 22. aprila, opominja, da si moramo vsi vsak dan prizadevati za trajnostno naravnan razvoj, za zdravo okolje, za okoljsko in podnebno ravnanje, bolj prijazno planetu.

V Ljubljani na svetovni dan Zemlje z različnimi aktivnostmi zaključujejo letošnjo spomladansko akcijo čiščenja okolja Za lepšo Ljubljano. Tudi letos so potekale številne akcije spomladanskega čiščenja okolja, ki so jih organizirale Četrtne skupnosti, turistična in druga društva ter posamezniki, ki jim je mar za našo prestolnico. Akcijo so med drugim pripravili v Društvu zelenih nadzornikov, tako kot vsako leto, pa so se ji pridružile tudi sodelavke in sodelavci Mestne uprave ter javnih podjetij in zavodov, ki delujejo pod okriljem Mestne občine Ljubljana.

Čiščenje nabrežij Ljubljanice

Tudi ob zaključku letošnje akcije poteka čiščenje Ljubljanice od Špice do Zmajskega mostu. Sodelujejo potapljači, člani Društva za podvodne aktivnosti Vivera in člani drugih potapljaških društev Slovenske potapljaške zveze, ribiči, gasilci, čolnarji, reševalci in ostali. Zbrane odpadke iz reke so zbrali na Čevljarskem mostu, kjer so postavljeni na ogled in v opomin.

Čiščenje Ljubljanice ob dnevu Zemlje (Foto: Damjan Žibert)

Na nabrežjih ob tem poteka kulturni program, Turizem Ljubljana pa mimoidočim podarja medovite rastline in dišavnice, ki so jih vzgojili v Botaničnem vrtu v Ljubljani. “Meščane s tem vabimo, da z medovitimi rastlinami in dišavnicami na balkonih in okenskih policah pomagajo obogatiti čebeljo pašo v mestu,” pravijo.

Čiščenje ljubljanskih parkov

Letos so na območju krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib odstranjevali invazivno rastlino japonski dresnik. Zbrali so skoraj 1700 kilogramov posušenih nadzemnih delov te rastline, iz zbranega materiala pa bodo med drugim ročno izdelali papir za promocijsko gradivo za krajinski park. S tem so nadaljevali lani začeti pilotni projekt izdelave papirnih izdelkov iz japonskega dresnika.

Vodene kolesarske ture in predstava

V okviru priprave Celostne prometne strategije so danes potekale tudi vodene kolesarske ture po mestnih vpadnicah do Mestne hiše. Pred Mestno hišo so si lahko mladi ogledali predstavo Detektiv in zmaj - Gledališče LPP v mestu.

Spet se je nabralo kar nekaj koles. (Foto: Damjan Žibert)

Po zimskem premoru so znova oživeli pitniki

V pomladnih dneh, ko ni več nevarnosti zmrzali, so znova oživeli pitniki, pri katerih se lahko odžejate in osvežite z naravno pitno vodo iz ljubljanskega vodovodnega sistema. Na različnih lokacijah po središču mesta, pa tudi ob PST je postavljenih več kot 30 pitnikov, ki jih priklapljajo postopoma, voda iz njih pa bo na voljo vse do oktobra.

Ker pitnike uporablja veliko število ljudi, izpostavljeni pa so tudi vremenskim razmeram in vandalizmu ter so dostopni živalim, uporabnikom svetujejo, da pred uporabo pitnika preverijo, ali je ta nepoškodovan in čist. Pred pitjem naj ga spirajo toliko časa, da vanj priteče sveža voda. V primeru kakršnih koli posebnosti pri delovanju pa naj to sporočijo na brezplačno številko 080 86 52.

Sapramiškin vodnjak in Kinodvorove tematske projekcije

Dogajanje ob zaključku akcije Za lepšo Ljubljano je dopolnilo še odprtje Sapramiškinega vodnjaka na Krekovem trgu, pred Lutkovnim gledališčem Ljubljana. Vodnjak je z vključitvijo vodometa ob 10.45 uri odprl župan Zoran Janković.

Svetovni dan Zemlje bodo obeležili še v Kinodvoru, kjer pripravljajo dve tematski projekciji. Ob 17. uri vabijo k ogledu Povedke o gozdu, v kateri čudoviti dokumentarni posnetki pokrajine, rastlin in živali razkrivajo naravni ritem, ki vlada nedotaknjenemu finskemu gozdu. Ob 19. uri bo na sporedu še Potovanje časa: pot življenja, monumentalen dokumentarni projekt režiserja filma Drevo življenja, hvalnica naravi, življenju in znanstvenemu spoznanju, katere protagonist je vesolje samo.