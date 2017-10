FOTO: Tudi to so posledice brezvestno odvržene plastike: v Mariboru reševali ježka z vraščenim obročem plastičnega zamaška

Pred dnevi so v središču Maribora ob železnici in v neposredni bližini prometne ceste našli v klobčič zvitega ježka, ki je bil na prvi pogled hudo poškodovan.

Najditeljica ga je odnesla k veterinarju. Veterinarka Natalija Hercog Gerbec iz Veterinarskega centra Pika, kjer so ježka oskrbeli, pripoveduje, da je sprva kazalo, da je ježka nekaj hudo poškodovalo - najverjetne avto ali kakšna žival. "Videla se je le krvaveča rana, ki je bila že polna mušjih ličink," je za 24ur.com pojasnila Hercog Gerbčeva.

"Jež je pred časom najverjetneje po nesreči glavico potisnil skozi odvržen plastičen obroč od zamaška, ki si ga ni mogel sam s tačkami odstraniti. Ko je rasel, se mu je obroč nato počasi 'zažiral' v vrat," pojasnjuje vetrinarka Natalija Hercog Gerbec.

Ko so ježa nato očistili in postopno počasi razgrnili bodice, pa so veterinarji naleteli na nekaj nenavadnega. "Jež je imel v vrat dobesedno zažrto plastično 'ovratnico' - natančneje spodni del oziroma obroč plastičnega zamaška," ježevo stanje opisuje veterinarka. Obroč je nato prerezala in uspešno odstranila. "Precej globoko rano smo očistili in oskrbeli, ni pa prišlo v poštev šivanje," pripoveduje.

Ježa, po prvi oceni starega okoli štiri mesece, zdaj čaka okrevanje na veterinarskem centru. "Pustili bomo, da rana zaceli sama, prejema pa antibiotike in protibolečinsko terapijo," pojasnuje sogovornica. Nekaj dni so ga sicer hranili po brizgalki, je pa zadnje dni že začel jesti tudi sam.

Prvo okrevanje bo trajalo okoli tri tedne. "Do takrat računamo, da bo rana toliko zaceljena, da ga bomo lahko predali v nadaljnjo oskrbo v Zatočišče za živali prosto živečih vrst na Muto," pravi Hercog Gerbčeva in dodaja, da bodo tam zanj nato skrbeli še do pomladi. Do takrat si bo povsem opomogel, hkrati pa še nekoliko zrasel in ga bodo kasneje lahko nato vrnili v naravo.

'Naši otroci leta 2030 ježev morda sploh ne bodo več poznali'

Sicer pa so po besedah Hercog Gerbčeve ježi čedalje bolj ogrožena živalska vrsta. "Poleg avtomobilskih nesreč jih namreč v veliki meri ogrožajo tudi herbicidi in pesticidi. Neke raziskave nakazujejo celo na to, da če bo šlo tako naprej, naši otroci leta 2030 sploh več ne bodo poznali ježev," opozarja sogovornica. Kot pravi, se tudi zato vsakokrat ko na njihova vrata potrka kdo, ki je našel ježa, ki potrebuje pomoč, nemudoma odzovejo. Doslej so brezplačno tako pomagali več deset poškodovanim ježem.

Po njenih besedah je tako ključno, poleg tega, da se trudimo ohranjati njihov naravni življenjski prostor, da znamo zanje tudi pravilno poskrbeti. "Na vrtu jim lahko nastavimo denimo mačjo hrano, tudi posebno mačje mleko, nikakor pa ne navadnega kravjega," še opozarja veterinarka.