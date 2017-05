FOTO: Veslači po 33 dneh in 320 kilometrih priveslali v Črno Goro: Hidroenergija ni zelena, tudi koristi ne vsem

33 dni po začetku veslanja na reki Soči v Sloveniji, kjer so morali kajakaši obiti kar sedem jezov, da so lahko priveslali do morja, se je Balkan Rivers Tour (BRT) 2 zaključil z veslanjem od izvira in po celotnem toku Morače vse do Skadarskega jezera in ustja reke Bojane v Jadransko morje v Črni gori.

Izkušnji ne bi mogli biti bolj različni, saj sta reki Morača in Bojana eni redkih prosto tekočih rek v Evropi, na katerih ni zgrajenega nobenega jezu. Tako so lahko veslači pod vodstvom Roka Rozmana v Črni Gori s kajaki preveslali celotno reko brez soočanja z jezovi in hidroelektrarnami. Temu primerno jih je celotno pot spremljala neokrnjena narava ter izjemne naravne danosti, kot je kanjon Morače, eden najbolj spektakularnih kanjonov v Evropi. Na svoji poti so preveslali tudi Narodni park Skadarsko jezero, ki je uvrščen na svetovni seznam najbolj pomembnih mokrišč po Ramsarski konvenciji.

"Z dvema usmerjenima akcijama na Soči in Morači ter vmesnim raziskovalnem delom v južnem delu Dinarskih Alp smo usmerili pozornost na izjemne lepote tega območja, kjer so še doma divje reke, prelepe doline in prijazni domačini. Hkrati se ta izjemna naravna območja soočajo z ogromnimi pritiski, predvsem hidroenergetskega lobija, ki bi, če bi jim to uspelo, popolnoma potopili kanjon Morače in to v njegovem najlepšem in najbolj strmem delu," je ob zaključku akcije povedal Rok Rozman, nekdanji olimpijski veslač, ekstremni kajakaš, biolog in ustanovitelj ter vodja Balkan Rivers Toura.

BRT 2 je v sodelovanju z WWF Adria uspel povezati lokalno prebivalstvo, male in velike nevladne organizacije iz regije ter ljubitelje naravnih rek. S kampanjo so informirali širšo javnost o škodljivosti jezov in hidroelektrarn in s tem nadaljevali boj za ohranitev zadnjih prosto tekočih rek Evrope, katerih večina se nahaja v regiji Dinarskega loka. Reka Morača je ena izmed njih, in bi morala služiti kot primer in dokaz, da obstaja drugačen način odnosa do naših rek. Njen celoten naravni tok je magnet za turiste z vsega sveta, ki na Morači lahko najdejo nekaj, kar so doma že izgubili.

Od začetka akcije so preveslali 140 km na Soči in 180 km na reki Morači. (Foto: Balkan River Tours )

"WWF se že več let bori za ohranjanje zadnjih prost o tekočih rek v Dinarskem loku. Ohranjene in naravne reke so bistvenega pomena za vrste, ki so od njih odvisne, a ponujajo tudi veliko konkurenčno prednost za razvoj doživljajskega in naravi prijaznega turizma. WWF Adria želi zaščititi zadnje preostale naravne dele rek v celotni regiji, od Alp do južnih gora Dinaridov in zgornji tok Soče ter Morača v celotnem njenem toku sta tudi po strokovnih ocenah tisti naravni vrednoti, ki jih želimo brezpogojno ohraniti v naravnem stanju. Izjemno zadovoljni smo, da smo z ekipo Roka Rozmana in mnogimi manjšimi nevladnimi organizacijami, lokalnimi skupnostmi in posamezniki vzpostavili partnerstvo in platformo za sodelovanje v skupnem prizadevanju za ohranitev naravnih rek v regiji," je ob zaključku kampanje povedal Martin Šolar, direktor WWF Adria.

"V 33 dneh izjemne poti smo z malo ekipo BRT 2 uspeli pokazati, da hidroenergija ni zelena in v korist vseh, temveč krasen izgovor za t. i. ‘naravi prijazno’ proizvodnjo energije. Hidroenergetika je eden od sektorjev, kjer se pogosto dogaja velika korupcija, ki poganja večino vseh teh projektov na področju Balkana in ogroža naše zadnje neokrnjene reke. Čas je, da stopimo skupaj in se združeni upremo nepotrebnemu uničenju naših rek in narave," je zaključil Rozman.

Roku Rozmanu in ekipi BRT 2 se je veslanju na Soči in Morači pridružilo preko 100 kajakašev iz 10 držav od Slovenije, Črne gore, Italije, Avstrije, Nemčije, Slovaške, Velike Britanije, Portugalske do Kanade in ZDA. Ob poti so jih podprli tudi številni lokalni prebivalci, ki so večinoma proti izgradnji hidroelektrarn. Od začetka akcije so preveslali 140 km na Soči in 180 km na reki Morači. Tokom veslanja po Soči in Morači so organizirali različne dogodke za javnost, od okroglih miz, filmskih večerov in koncertov, ki se jih je udeležilo preko 350 ljudi.