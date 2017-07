Francija namerava do leta 2040 prepovedati prodajo avtomobilov z bencinskimi in dizelskimi motorji

Novi francoski okoljski minister Nicolas Hulot je sporočil, da Francija namerava do leta 2040 prepovedati prodajo vseh avtomobilov z bencinskimi in dizelskimi motorji. Načrt je del prizadevanj francoskega predsednika Emmanuela Macrona za Francijo kot brezogljično državo do leta 2050. Poleg prepovedi prodaje bencinarjev in dizlov Francija načrtuje še, da bi do leta 2022 v celoti prenehala pridobivati električno energijo s kurjenjem premoga - delež tako pridobljene elektrike je trenutno pri petih odstotkih - in do leta 2025 zmanjšala delež energije, pridobljen z jedrskimi elektrarnami, iz trenutnih 75 na 50 odstotkov.

Po poročanju tujih agencij minister Hulot v zvezi s prepovedjo določenih avtomobilov ni povsem jasno povedal, ali bodo prepovedali tudi vozila, ki jih običajni motorji poganjajo le delno, preostalo moč pa črpajo iz drugih virov. Je pa Hulot napovedal, da bodo v letih do popolne prepovedi državljanom ponudili finančne spodbude za zamenjavo starih vozil. Podrobnosti glede tega sicer ni razkril.

O popolni prepovedi vozil z motorji z notranjim izgorevanjem razmišljajo tudi druge države. Nemčija in Indija jo želita uvesti do leta 2030, Nizozemska in Norveška pa še pet let prej. Vendar je Francija prva država, ki je prepoved dejansko napovedala.

Je pa navedel primer "evropskega proizvajalca", ki se je po njegovih besedah že odločil za ta ključni korak. V mislih naj bi imel Volvo, ki je v sredo naznanil, da bo od leta 2019 izdeloval izključno električna in hibridna vozila. S tem je postal prvi večji avtomobilski proizvajalec, ki se bo povsem odpovedal motorjem z notranjim izgorevanjem. So pa tudi številni drugi napovedali postopne ukrepe v smeri čim večje elektrifikacije voznega parka.

"Rešitve so na dlani; avtomobilski proizvajalci imajo v svojih rokah sredstva za izpolnitev te obljube," je dejal Hulot, ki je ukrep predstavil v povezavi s skrbjo za javno zdravje.

