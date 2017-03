Ganges je za vernike sveta reka, v resnici pa je v njej vse več smeti, strupenih odplak in trupel

Kdor bo onesnažil reko, bo odgovarjal, kot da bi škodoval človeku. Potem ko je Nova Zelandija pred dnevi eno od svojih rek pred zakonom izenačila s človekom, je to zdaj storila tudi Indija. V državi, kjer so reke tako onesnažene, da v številnih ni več nobenega življenja, ljudje pa pijejo odplake, upajo, da bodo s tem začeli obnavljati ekosistem, ki so ga uničili na račun hitre gospodarske rasti.