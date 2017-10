Znanstveniki zaskrbljeni: Letečih žuželk je vse manj, to je grožnja za celoten ekosistem

V nemških naravnih rezervatih beležijo za več kot 75 odstotkov manj letečih žuželk kot pred 30 leti. (Foto: iStock)

Znanstveniki so že več let sumili, da število insektov drastično upada. Nova raziskava, ki jo je objavila znanstvena revija Plos One, pa je zdaj to tudi potrdila.

V več kot 60 zaščitenih območjih v Nemčiji, kjer so izvedli raziskavo, so namreč ugotovili, da se je v zadnjih treh desetletjih število letečih žuželk zmanjšalo za več kot 75 odstotkov. Razloga za tako drastičen upad pa znanstveniki še ne vedo.

"To je prva raziskava, ki je zajela celotno biomaso letečih žuželk in je potrdila naše skrbi," je dejal Caspar Hallmann iz Univerze Radboud na Nizozemskem, ki je nadzirala raziskavo.

V Nemčiji od leta 1989 v 63 naravnih rezervatih v posebnih "lovilnicah" izvajajo meritve biomase žuželk. Podatki vključujejo na tisoče različnih vrst insektov, med drugim tudi čebele, metulje in vešče. Znanstveniki so ugotovili, da je drastično upadlo število žuželk – ne glede na njihov habitat, izkoriščanje zemljišč v okolici in vreme. Prav zato ostaja velika uganka, zakaj se število insektov iz leta v leto zmanjšuje.

Odkriti razloge za postopno izumiranje žuželk je tako ena od prioritet znanstvenikov, prav tako pa skušajo ugotoviti razsežnosti tega problema.

"Študija kaže, kako pomembno je, da imamo dobre programe za monitoring. Zdaj pa potrebujemo še več raziskav, ki se bodo ukvarjale z vzroki – to je res velika prioriteta," pravi Hans de Kroon, prav tako iz Univerze Radbound.

Moderna poljedelska pokrajina pogubna za žuželke

Kar je še bolj zaskrbljujoče je, da so upad žuželk zaznali znotraj naravnih rezervatov, ki naj bi nudile zaščito insektom in drugim živim bitjem, opozarjajo raziskovalci. "Moderna poljedelska pokrajina je sovražno okolje za insekte, zanje je to kot puščava, če ne še slabše," je poudaril de Kroon. "Upad žuželk smo tam odkrili že prej. Veliko presenečenje pa je, da se to dogaja tudi v bližnjih naravnih rezervatih," je še dodal.

"Če celotna biomasa letečih insektov resnično upada s to hitrostjo (okoli šest odstotkov letno), je to izjemno zaskrbljujoče," je za BBC dejala britanska raziskovalka Lynn Dicks.

Izumiranje žuželk je namreč nekaj, kar bi moralo skrbeti vse nas. Insekti so namreč izjemnega pomena za celoten ekosistem. So vir hrane za ptice, dvoživke, plazilce in netopirje. Poleg tega pa skrbijo tudi za razmnoževanje številnih rastlin.

Zato znanstveniki pozivajo, da bi morali nujno sprejeti ukrepe, ki bi bili do žuželk bolj prijazni. Med drugim bi lahko k njihovem razmnoževanju prispevali z zasaditvijo cvetnih polj okoli kmetijskih zemljišč in zmanjšanjevanjem učinkov intenzivnega poljedelstva.