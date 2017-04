Igralka Maja Blagovič: Všeč mi je vse, kar diši po domačem

Celoten intervju si preberite v aprilski številki revije Bodi eko.

Da zmorete združevati delo v gledališču v Trstu in snemanje Ene žlahtne štorije morate verjetno še posebej skrbeti za kondicijo?

Pa saj za to preprosto ni časa, zato moraš že biti v izjemno dobri psihofizični kondiciji. Trenutno smo igralci v nenehnem pogonu in bojimo se, kaj bo ob koncu. Včasih me je strah, da bom psihično in fizično pregorela. A vseeno zelo skrbim za to, da mi substanca, ki jo vnašam v telo, daje energijo. Predvsem moramo skrbeti za to, kaj dajemo vase. To se namreč odraža v tem, kako se počutimo in kako smo videti, kakšna je naša energija. Izjemno pomembno se mi zdi, da je hrana naravno pridelana. Ta mi resnično daje energijo, včasih mi rečejo, da imam več energije kot mladi. Kuham sama, ker res dobro kuham. Tu pa imava z Marijo res skupno točko.

Potem tudi na sploh živite bolj okolju in zdravju prijazno? Kako?

Zelo pomembno se mi zdi, da se oblačimo v naravne materiale. Svojima osemnajstletnima dvojčkoma razlagam, da si ne smeta prepogosto umivati glave s šamponi, saj je to škodljivo za kožo in da naj ne uporabljata preveč mil. V trgovino hodimo s tabelo E-jev, s seznamom dodatkov, ki so škodljivi za telo in povzročajo hiperaktivnost, raka, depresije … Začeli smo tako, da smo s tem seznamom hodili in pregledovali izdelke, zdaj pa jih znamo že skoraj na pamet. Šele takrat se zaveš, kaj vse je rakotvorno in negativno vpliva na človeško telo ….

