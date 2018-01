Imajo rešitev meduze?

Meduze bi lahko postale zdravilo za bolezen svetovnih oceanov. Slovenski znanstveniki z Morske biološke postaje Piran sodelujejo pri iskanju načina, kako meduze oziroma njihovo sluz uporabiti za čiščenje plastike, ki se v obliki mikrodelcev zažira v morska bitja - in tudi v našo hrano. In ne samo to: meduze bi lahko uporabili tudi v kozmetiki, medicini, za gnojilo in celo prehrano.