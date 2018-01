Plastika: kje so rešitve in kaj lahko storimo sami, da je bo v našem okolju manj?

Za napredno uporabo našega novega predvajalnika priporočamo Adobe Flash Player 9, ki omogoča celozaslonski ogled in najboljšo kvaliteto videa.Priporočamo najnovejšo različico Adobe Flash Player verzije 9, ki si ga lahko brezplačno naložite tukaj

Kako zmanjšati količino odpadne plastike v okolju? S tem vprašanjem se ukvarjajo znanstveniki po vsem svetu. Tudi slovenski. Morska biološka postaja sodeluje v veliki znanstveno-raziskovalni akciji, v kateri želijo iz sluzi meduz izdelati filter za mikroplastiko.

Slovenski znanstveniki tudi o tem projektu govorijo za 24UR Inšpektor. Potem ko ste si lahko ogledali, kje vse je in kje konča plastika ter kakšne so posledice za okolje, je Miha Drozg pripravl drugi del Inšpektorjeve zgodbe o plastiki. Tokrat o tem, kje so rešitve. Sistemske rešitve na ravni sveta, Evropske unije, pa ukrepi naše države, ob tem pa tudi konkretni predlogi, kaj lahko stori (vsaj nekaj od predlaganega morda) vsak od nas.