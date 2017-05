Izginjajoči ledeni raj

Grenladija – ledeni raj pod severnim sijem. Vrhunski smučar Ivica Kostelič in trener biatlona Miha Podgornik sta izkusila snežne viharje, navidezne sončne kroge, za las zgrešila severnega medveda ... In prišla v vasi, kjer so slovenski filmarji posneli film o Inuitih, zadnjih ledenih lovcih.