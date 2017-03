Jagode so najbolj onesnaženo sadje

(Foto: Thinkstock)

Neprofitna organizacija za okoljske raziskave Environmental Working Group (EWG, okoljska delovna skupina, op. a.) s sedežem v Washingtonu je zbrala izsledke letošnje raziskave o vsebnosti pesticidov v različnih vrstah sadja in zelenjave. Čeprav so bili pod drobnogledom izdelke z ameriških trgovskih polic, so ugotovitve še kako pomembne tudi za nas. Trg je namreč globalen in marsikateri pridelek pride do nas iz istih delov sveta.



Pri EWG so uporabili rezultate testiranj, ki so jih opravili na ameriškem kmetijskem ministrstvu. Vsebnost pesticidov so preverjali v okoli 50 vrstah sadja in zelenjave – skupaj so imeli 36 tisoč vzorcev – in njihovo prisotnost ugotovili v kar 70 odstotkih izdelkov. Čeprav je številka velika, je napredek očiten: lani so namreč našli 6,6 odstotka s pesticidi okuženih izdelkov več.



Sadje in zelenjavo pri EWG že tradicionalno razvrstijo v dve skupini: umazanih ducat in čistih 15. Na vrhu prve so znova jagode, ki so najbolj onesnažene s pesticidi, sledijo špinača, nektarine, jabolka, breskve, hruške in češnje. Najbolj čista je sladka koruza, poleg nje pa tudi avokado, ananas, zelje in čebula.



Na skoraj vseh vzorcih jagod, špinače, nektarin, češenj in jabolk so odkrili najmanj en pesticid, najbolj onesnaženi vzorci jabolk pa so vsebovali kar 20 različnih. Špinača je v povprečju na kilogram vsebovala dvakrat toliko pesticidov kot drugi pridelki, med drugim tudi tiste iz skupine nevrotoksičnih, ki so jih povezali s pojavom vedenjskih motenj pri otrocih in so v Evropi prepovedani. Po drugi strani so pesticide odkrili pri zgolj odstotku vzorcev avokada in sladke koruze. Pesticidov niso našli tudi pri kar 80 odstotkih ananasov, papaj, špargljev, čebule in zelja.



Zaskrbljujoče je, da so pesticide odkrili tudi na opranem sadju in zelenjavi, v nekaterih primerih pa tudi, če so bili pridelki olupljeni. "Pomembno je, da uživamo veliko sadja in zelenjave, ne glede na to, kje zraste. A pri tistih,ki so najbolj onesnaženi s pesticidi, potrošnike spodbujamo, naj se odločijo za organske pridelane," je povedala raziskovalka pri EWG Sonya Lunder. Poudarila je, da je še posebej pomembno, da so majhni otroci čim manj izpostavljeni pesticidom. Čeprav tako kemična industrija kot uradna medicina v ZDA vztrajata, da ni razloga za skrb, se sama s tem ne strinja.



Njeno mnenje deli tudi dr. Philip Landrigan z newyorške medicinske fakultete Mount Sinai. "Celo nizka izpostavljenost pesticidom je lahko škodljiva za dojenčke in majhne otroke. Če je le mogoče. Naj starši in skrbniki poskrbijo za to, da bodo otroci zaužili čim manj pesticidov, hkrati pa bo njihova prehrana bogata s sadjem in zelenjavo," je dejal. Seznam, ki so ga objavili pri EWG, je lahko koristen vodnik pri tem.



Landrigan je bil vodilni avtor pri prebojni raziskavi o vplivu pesticidov na zdravje otrok iz leta 1993, zaradi katere so v ZDA močno zaostrili standarde varne prehrane.



Svetovna zdravstvena organizacija pesticide uvršča med izdelke, ki so potencialno nevarni za ljudi. Potencialno lahko negativno vplivajo na plodnost, imunski in živčni sistem, povzročali naj bi tudi raka.