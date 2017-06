Je ogrožena oskrba s hrano? Podnebne spremembe vplivajo na ključne trgovske poti

Nekatere države so zelo odvisne od uvoza hrane. (Foto: AP)

Nekatere trgovske poti z ozkimi grli so zaradi klimatskih sprememb iz dneva v dan bolj na udaru in tako je ogrožena svetovna oskrba s hrano. Še posebej je ranljivih 14 lokacij, med njimi Sueški in Panamski prekop, pristanišča v Črnem morju in brazilska cestna mreža, ki so že zdaj večkrat prizadeti, navaja Guardian.

Podnebne spremembe zdaj s seboj prinašajo še ekstremne vremenske dogodke, od poplav do hude vročine, zato bo težav še več, a s tem se nihče resneje ne ukvarja, so opozorili analitiki pri inštitutu Chatham House. Težave z oskrbo s hrano so že vodile v višje cene in tudi resne konflikte. Poleg podnebnih sprememb so povezave vse bolj na udaru tudi zaradi vse večje potrebe po hrani.

Ključne točke, ki so jih prepoznali v analizi, so tiste, skozi katere gre večina hrane. Tako žita potujejo sprva po železniških ali cestnih povezavah do pristanišč v ZDA, Braziliji in Črnem morju. ''Govorimo o ogromnih količinah zalog, ki se se lahko na določeni točki ustavile za nedoločen čas,'' je opozorila ena izmed avtoric analize Laura Wellesley. Dodala je, da bi stvari še kako resne postale, ko bi težave - denimo ob slabem pridelku in zastojih na poti - sovpadle.

V poročilu so, kot navaja Guardian, ugotovili, da je že zdaj veliko težav. Ameriške rečne in železniške povezave, prek katerih pretovorijo 30 odstotkov svetovnih zalog koruze in soje, so leta 2016 prizadele poplave, ki so ustavile promet, leta 2012 pa huda vročina, zaradi katere so se raztezali tiri, posledično pa je več vlakov iztirilo. Panamski kanal je prizadela suša, Sueškega pa so zapirali zaradi peščenih neviht, dodatne težave predstavljajo grožnje s terorističnimi napadi. Brazilske ceste večkrat zaprejo hudi nalivi, tako je v začetku leta za kar nekaj časa obtičalo več kot 3000 tovornjakov. Edina točka, ki v zadnjih letih ni bila huje prizadeta, je bila Gibraltarska ožina, ki povezuje Sredozemsko morje z Atlantikom.

Glede oskrbe s hrano bi bili še najbolj na uradu prebivalci severne Afrike in Bližnjega vzhoda, saj so odvisni od uvoza hrane, močno so odvisni od uvoza prek Črnega morja. Vročinski val je leta 2010 močno prizadel Rusijo, zato so ustavili izvoz. Leta 2011 so cene žita poskočile in to je bil velik faktor pri vstajah arabske pomladi, navaja Guardian. Na inštitutu svetujejo globalno sodelovanje pri načrtovanju oskrbe s hrano in več investicij v ključno infrastrukturo.