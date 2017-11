Kako enostavno je 'smetem' vdihniti novo življenje?

Z današnjim dnem se začenja evropski teden zmanjševanja odpadkov, iniciativa za spodbujanje akcij osveščanja o trajnostni rabi virov in trajnostnega ravnanja z odpadki. Po vsej EU se bo, kot so kazali podatki v petek, v okviru tega tedna odvilo več kot 12.000 dogodkov.

Od danes pa do 26. novembra bodo aktivnosti potekale pod geslom Ponovno uporabi in popravi: omogoči jim novo življenje!

Letošnji teden zmanjševanja odpadkov je posvečen temi ponovne uporabe. Cilj pobude je "pokazati, kako enostavno je vdahniti novo življenje stvarem, za katere smo menili, da so postale neuporabne, in najti vrednost tudi v starih stvareh", so poudarili na ministrstvu za okolje in prostor.

Organizatorji so do petka v projekt prijavili več kot 12.000 dogodkov, namenjenih osveščanju javnosti o pomenu t. i. 3R: zmanjševanja odpadkov (ang. reduce), ponovne uporabe proizvodov (reuse) in reciklaže materialov (recycle). Zmanjševanje odpadkov mora biti vedno prioriteta, opozarjajo na spletni strani iniciative. Sledi ponovna uporaba, šele nato pa reciklaža.

Kako lahko "smetem" vdihnemo novo življenje? (Foto: Thinkstock)

V EU vsako leto nastane več kot 2,5 milijarde ton odpadkov. V Sloveniji smo jih lani proizvedli skoraj 5,5 milijona ton, navaja državni statistični urad. Od tega jih je 46 odstotkov izviralo iz proizvodnih dejavnosti, 44 odstotkov iz storitvenih dejavnosti in 10 odstotkov iz gospodinjstev.

Po podatkih Eurostata za leto 2015 je bila stopnja reciklaže komunalnih odpadkov v Sloveniji 54-odstotna, kar je devet odstotnih točk več kot v celotni EU. Kljub temu je možnosti za izboljšave na področju nastajanja in ravnanja z odpadki še veliko, s poudarkom na preprečevanju nastajanja odpadkov, poudarjajo na statističnem uradu.

Ravnanje z odpadki je namreč povezano s številnimi negativnimi vplivi na okolje. Podatki na primer kažejo, da so se emisije ogljikovega dioksida v dejavnostih zbiranja, odvoza in ravnanja z odpadki ter saniranja okolja v letu 2015 glede na 2014 povečale za 35 odstotkov.