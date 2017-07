Kako rešiti planet? Manj otrok, so jasni švedski znanstveniki

Švedski znanstveniki so v poročilu, objavljenem v strokovni reviji Environment Research Letters, izpostavili glavne štiri ukrepe, s katerimi lahko posamezniki zmanjšajo svoj ogljični odtis in tako prispevajo k rešitvi planeta.

Ameriška družina, ki bi se odločila imeti enega otroka manj, bi zmanjšala izpuste enako kot 684 najstnikov, ki bi se odločili za kolesarjenje do konca življenja, pravijo švedski znanstveniki. (Foto: iStock)

"Odkrili smo štiri načine, kako lahko posameznik občutno zniža svoj ogljični odtis: prehranjevanje na osnovi hrane rastlinskega izvora, izogibanje potovanju po zraku, življenje brez avtomobila in odločitev za manjšo družino," je izpostavil vodilni avtor raziskave Seth Wynes iz univerze Lund na Švedskem.

Tako na primer življenje brez avtomobila prihrani okoli 2,4 tone ekvivalenta ogljikovega dioksida letno, medtem ko dieta na osnovi hrane rastlinskega izvora pomeni 0,8 tone izpustov manj. Če se izogibamo potovanju z letalom, lahko prihranimo okoli 1,6 tone ekvivalenta ogljikovega dioksida na pot.

Daleč najbolj podnebju prijazna pa je odločitev za manj otrok. Z enim otrokom manj prihranimo v povprečju 58,6 tone izpustov ekvivalenta ogljikovega dioksida letno, izpostavlja poročilo. "Ameriška družina, ki bi se odločila imeti enega otroka manj, bi zmanjšala izpuste enako kot 684 najstnikov, ki bi se odločili za kolesarjenje do konca življenja," so ponazorili znanstveniki.

Recikliranje in uporaba učinkovitejših luči je osem- oziroma štirikrat manj učinkovito od diete na osnovi hrane rastlinskega izvora.

Strokovnjaki so ob tem preučili tudi ukrepe, ki jih za podnebju prijaznejše življenje svetujejo kanadski učbeniki ter vladna gradiva v ZDA, Avstraliji, Evropi in Kanadi. Kot so ugotovili, se ta komunikacija večinoma osredotoča na spremembe, ki prinašajo precej manjše učinke - na primer zamenjavo svetilnih teles in recikliranje. Ta koraka sta na primer osem- oziroma štirikrat manj učinkovita od diete na osnovi hrane rastlinskega izvora.

Kot so opozorili, bi šole in vlade s pravimi sporočili lahko občutno pripomogle k omejitvi dviga globalne povprečne temperature na dve stopinji Celzija, kot to predvideva pariški podnebni sporazum. "Tisti, ki želimo napraviti korak naprej pri ohranjanju podnebja, moramo vedeti, kako lahko imajo naša dejanja kar največji možni učinek," so poudarili.