Kosmato albino lepotičko z modrimi očmi rešili iz ujetništva

Okoljevarstveniki na Borneu so rešili samico izjemno redkega albino orangutana s svetlo dlako in modrimi očmi. Petletna gozdna prebivalka je občutljiva na svetlobo, v ujetništvu pa so jo dva dni imeli lokalni prebivalci v indonezijski regiji Kalimantan, povzema Independent.

Policija je na ujeto žival opozorila indonezijske ljubitelje narave. "Orangutanka ima čisto bledo kožo, svetlo dlako in modre oči, tudi na svetlobo je občutljiva," so ti dejali v sporočilu za javnost. "Še naprej jo bomo opazovali in preverjali njeno zdravstveno stanje. Dva dni so jo imeli ujeto, zato je njeno vedenje nekoliko divje. Ko bomo natančno preverili, kako se počuti in ocenili njeno psihično stanje, se bomo odločili, kako naprej."

Orangutani so ena izmed bolj ogroženih živalskih vrst v Indoneziji in Maleziji. Navadno imajo oranžno ali rdečkastorjavo dlako.