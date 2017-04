Ledena gora, večja od 'Titanikove', obtičala pred kanadskim mestecem

Ko je Stef Lhermite, profesor na Delftski univerzi za tehnologijo, pred dnevi pregledoval satelitske posnetke Grenlandije, je nekaj še posebej pritegnilo njegov pogled. Na Petermannovem ledeniku na severu otoka, enem največjih na Grenlandiji, je opazil novo razpoko.



Fotografijo je objavil na Twitterju in kmalu so nanjo postali pozorni tudi pri Nasi.

Če Lhermite najprej še ni bil čisto prepričan, ali res vidi to, kar se mu zdi, zdaj dvomov ni več. Nasina misija IceBridge, namenjena spremljanju stanja polarnega ledu, je namreč nemudoma naredila posnetke območja in iz njih je povsem jasno: ne le, da razpoka obstaja, nastala je na takšnem mestu, da bi nas moralo skrbeti.



Nova razpoka se vije počez čez 70 kilometrov dolg, 15 kilometrov širok in od 30 do 600 metrov debel ledeni jezik. Druga se počasi širi z nasprotne smeri. Če bi se združili, bi razpoka potekala že čez polovico ledenika in možnosti, da se odlomi, bi se zelo povečale.

Petermannov ledenik (Foto: NASA)

Znanstveniki opozarjajo na vzporednice med taljenjem ledu na Grenlandiji in spreminjanjem podnebja na Zemlji. Oba procesa se začneta počasi, a ko stečeta, ju je težko ustaviti. 150 milijonov ljudi živi do meter od današnje gladine morja, na Grenlandiji pa je ledu toliko, da bi taljenje gladino dvignilo za več metrov.

Ogromni ledeni gori sta se s Petermannovega ledenika odlomili že v letih 2010 in 2012. Posebej prva je bila izjemno velika, štirikrat večja od newyorškega Manhattna. "To je največji kos Arktike, ki se je odlomil v skoraj pol stoletja," je takrat opozarjal ameriški kongresnik Edward J. Markey. Dogodek je bil namreč tako pomemben, zaskrbljujoč in hkrati presenetljiv, da so o njem razpravljali celo na posebnem zaslišanju v ameriškem predstavniškem domu.



Če se črni scenarij uresniči in na Arktiki nastane nov ledeni otok, bo ta sicer za polovico manjši, a še vedno zaskrbljujoče velik. Še posebej ob podatku, da je Grenlandija odgovorna za tretjino dviga morske gladine, ki smo ga na Zemlji zabeležili doslej.



Sicer pa Lhermita in druge strokovnjake zdaj bega še eno vprašanje: zakaj se je razpoka pojavila na sredini in ne na robu ledenika, kjer je led tanjši. Edini odgovor, ki ga imajo za zdaj, je, da očitno nekaj povzroča tanjšanje ledu. Najverjetneje neobičajno tople vode pod ledenikom, a potrditev bodo lahko dale šele nove raziskave.



Obsežna razpoka tudi na drugi strani Zemlje





Širjenje razpoke na ledeniku Larsen C na Antarktiki. (Foto: NASA)

Nasini strokovnjaki že nekaj let spremljajo tudi širjenje razpoke na ledeni polici Larsen C na Antarktiki. Trenutno je dolga 180 kilometrov, do roba police pa jo loči le še 16 kilometrov. Takrat bo, kot so navedli pri Nasi, nastala ledena gora v velikosti Rhode Islanda. To je približno 3000 kvadratnih kilometrov.



Kdaj se bo to zgodilo, znanstveniki ne morejo napovedati, saj na razvoj dogodkov vpliva preveč dejavnikov. Lahko čez nekaj dni, lahko čez nekaj let. A dejstvo je, da se širi izjemno hitro, kar je videti tudi na priloženi fotografiji. 22. avgusta lani je bila dolga 130, 8. decembra 145, 6. aprila letos pa že omenjenih 180 kilometrov.



Ledena gora na obisku





Letos je mimo Nova Fundlandije potovalo že 616 ledenih gor, lani v vsem letu pa 687. Strokovnjaki to pripisujejo nenavadni smeri vetra ter globalnemu segrevanju.

Medtem pa v Ferrylandu na Novi Fundlandiji dokaze o lomljenju ledenih plošč vidijo kar s svojih oken. Pred kanadskim mestecem je namreč obtičala 46 metrov visoka ledena gora. Sicer je res, da tam mimo poteka tako imenovana aleja ledenih gor in da so podobnih prizorov, ko se spomladi začnejo temperature višati, vajeni. A ponavadi ne obtičijo. In niso tako velike.



Omenjena je večja od tiste, ki je usodno prekinila Titanikovo prvo potovanje. V Ferrylandu sicer nima tako tragičnih posledic, je pa marsikomu potovanje podaljšala, saj zaradi množice turistov, ki se ustavijo in fotografirajo, nastajajo prometni zamaški.