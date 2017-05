Letošnji april znova pretopel glede na dolgoletno povprečje 

Temperaturne anomalije aprila 2017. (Foto: NASA)

Letošnji april je bil drugi najtoplejši april od začetka modernega merjenja temperatur, je sporočila ameriška vesoljska agencija Nasa. V primerjavi s povprečjem med leti 1951 in 1980 so bile povprečne mesečne temperature za 0,88 stopinje Celzija višje, lanski april je bil gledano v povprečju še toplejši, in sicer od referenčnega povprečja je odstopal za 1,06 stopinje Celzija.

Tretji najtoplejši april v zgodovini merjenj smo zabeležili leta 2010, ko so temperature bile za 0,87 stopinje Celzija višje od povprečja.

Zemljevid odstopanj temperatur kaže, da je bilo precej topleje na severozahodu Kanade in Aljaske in tudi v Sibiriji. Toplejše kot ponavadi aprila je bilo tudi na Kitajskem in Mongoliji. Nekateri kraji so bili sicer tudi hladnejši, denimo Antarktika in jugovzhod Azije in severovzhod Kanade.

Nasa povprečne temperature izmeri in izračuna iz podatkov 6300 meteoroloških postaj po vsem svetu, raziskovalne postaje na Antarktiki in z instrumentov na ladjah in bojah. Pri Nasi sicer opozarjajo, da se včasih podatki še spremenijo, ko pridobijo dodatne informacije in meritve.