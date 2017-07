Letošnji junij znova med najtoplejšimi: znanstveniki izgubljajo upanje, da bi temperature zajezili pod kritično mejo 

Od letošnjega junija sta bila toplejša le junija 2015 in 2016. Podatki kažejo, da bo letošnje leto doseglo hat trick letnih temperaturnih rekordov, da bodo torej leta 2015, 2016 in 2017 najtoplejša leta od začetka modernega merjenja temperatur (to je od 1880).

Merjenja tudi potrjujejo ocene, da je globalno segrevanje na nivojih, ki jih zadnjih 115.000 let nismo videli, zato se številni strokovnjaki držijo za glavo in izgubljajo upanje, da bomo z ukrepi uspeli omejiti dvig temperatur pod 1,5 oziroma dvema stopinjama Celzija.

Junij 2017 je znova med najtoplejšimi. (Foto: NOAA)

Gledano posamezne kontinente, je bilo junija letos najtopleje v Afriki in Evropi, V Afriki je bil to sploh najtoplejši junij, v Evropi pa drugi najtoplejši - izenačil se je z junijem 2007. V Južni Ameriki, kjer je trenutno sicer zima, je bil to tretji najtoplejši junij, v Aziji osmi, Severni Ameriki deseti, v Avstraliji pa šele 50 najtoplejši junij, še navaja Noaa. Je pa bil v Avstraliji to eden najbolj sušnih junijev v zgodovini, saj so ponekod zabeležili rekordno malo padavin.

Podatki ameriške administracije za oceane in atmosfero (Noaa) kažejo, da je bila skupna temperatura tako na kopnem kot površini morja za 0,82 stopinje Celzija višja od povprečja 20. stoletja, kar pomeni, da je letošnji junij že 41 temperaturno nadpovprečni junij. Še vedno je najtoplejši junij v moderni zgodovini lanski junij, ko so temperature od povprečja odstopale za kar 0,92 stopinje, junija 2015 pa so odstopale za 0,89.

Podatki so podobni podatkom Nase, ki so jih posredovali prejšnji teden. Razlike nastanejo zaradi različnih izračunov. Pri Nasi so sicer izračunali, da je bil letošnji junij četrti najtoplejši, poleg 2015 in 2016 je bil od letošnjega toplejši še junij 1998.

Klimatolog pri Nasinem inštitutu Goddard Gavin Schmidt ocenjuje, da bo letošnje leto verjetno drugo najtoplejše, rekord pa bo obdržalo leto 2016. Prva polovica letošnjega leta je druga najtoplejša, čeprav je tokrat svet pod vplivom La Nine, ki praviloma znižuje temperature.

Segrevanje je skoraj zagotovo posledica izpustov toplogrednih plinov, večinoma so ti rezultat porabe fosilnih goriv. Lani je, kot navaja Guardian, Michael Mann iz univerze Pennsylvania opozoril, da je za takratne podatke za leto 2014 manj kot ena proti milijon možnosti, da bi bile temperature posledice delovanja narave.

Aktualni trendi nakazujejo, da bomo mejnik - dvig temperature za 1,5 stopinje Celzija - presegli v 40 letih tega stoletja, čeprav nekatere študije kažejo, da se bo to zgodilo še veliko prej. Za omejitev segrevanja do dve stopinji bi morali sprejeti globoke in hitre ukrepe, opozarjajo znanstveniki.

Vse manj ledu

Pri administraciji so še opozorili, da se nadaljuje trend zmanjšanega obsega morskega ledu tako na Arktiki kot Antarktiki. Povprečje obsega arktičnega morskega ledu je bil junija z 7,5 odstotka pod povprečjem v letih 1981-2010, obseg na Antarktiki pa je bil manjši za 6,3 odstotka.