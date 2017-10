Letošnji september eden izmed najtoplejših

Povprečne septembrske temperature so v primerjavi z referenčnim povprečjem med 1981 in 2010 višje. (Foto: ECMWF )

Višje temperature so namerili na območju vzhodne Evrope, Skandinavije in osrednje ter južne Španije. Nekoliko hladneje kot običajno pa je bilo v osredji, zahodni in severovzhodni Evropi. Nenavadno visoke temperature so letos namerili tudi na vzhodni Grenlandiji in na območju med Turčijo, Kaspijskim jezerom in Črnim morjem. Ponekod so bili prisotni tudi vročinski valovi, ki so rekorde dosegli v vzhodni Ameriki in Avstraliji. Temperature nad povprečjem so namerili na območju vzhodne Antarktike, medtem ko so bile na zahodnem delu izmerjene nižje povprečne temperature.

Po podatkih programa Evropske komisije za klimatske spremembe Copernicus, se najvišja temperaturna odstopanja v Evropi kažejo sicer v zimskem času. Čeprav so v Evropi v septembru namerili višje temperature, ne gre za velika odstopanja. Pretekli september je bil celo za 0,1 stopinj Celzija hladnejši kot lanski. Temperature so bile od referenčnega povprečja med leti 1981 in 2010 višje za 0,7 stopinj Celzija. Najvišja temperaturna odstopanja od tega obdobja, za kar 1,6 stopinj Celzija, pa so izmerili septembra leta 2011.

Mesečne temperature v Evropi in po svetu v primerjavi z referenčnim povprečjem med 1981 in 2010 vidno naraščajo. (Foto: ECMWF )

Globalno pa je bila v dvanajstmesečnem časovnem obdobju, od oktobra lani do septembra letos, temperatura za 0,54 stopinj Celzija nad povprečjem. Podatki kažejo večjo variabilnost temperatur v Evropi, vseeno pa so vrednosti manj točne, saj je obravnavano območje precej omejeno. Najvišjo povprečno letno temperaturo so izmerili med leti 2015 in 2016. V zadnjih dvanajstih mesecih sicer temperature niso presegle temperatur v omenjenem obdobju, vseeno pa so višje kot pa povprečne temperature izmerjene v letih med 1981 in 2010. Rekordne najvišje povprečne temperature pa so namerili med julijem 2006 in junijem 2007.