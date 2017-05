Ljubljanska Urbana se je uvrstila na seznam sedmih zelenih tehnologij z vsega sveta

Urbana (Foto: Špela Zupan)

Ljubljana, lanska zelena prestolnice Evrope, je z uvedbo enotne mestne pametne kartice Urbana naredila preskok v smeri varovanja okolja na področju prometa. S tem si je prislužila uvrstitev na seznam sedmih zelenih tehnologij z vsega sveta, ki lahko v prihodnosti dajo zelen pečat našemu načinu življenja. Seznam je objavil mednarodni portal Virgin.

Urbana ima velik vpliv na okolje, saj omogoča domačinom in turistom, da pustijo svoje avtomobile in se po Ljubljani vozijo z zelenimi avtobusi, najamejo kolesa ali pa se vozijo z električnimi turističnimi vlakci kavalirji. S temi prednostmi sta se Ljubljana in Urbana uvrstili na četrto mesto lestvice zelenih tehnologij, ki bi lahko pustile "zeleni pečat" na svet.

Urbana je ena redkih rešitev, ki že deluje, ostale so še v fazi načrtovanja oz. testiranj.

Kakšen je celoten seznam?

Poleg Ljubljane in Urbane so na lestvici še "zeleno super mesto" Wuhan, dubajski "leteči avtomobili", italijanski "leteči taksiji", ameriška električna letala, švedski sistem predelave fekalij v goriva za tovornjake in kitajski "povišani avtobus", so objavili na ameriško-angleškem portalu Virgin.

Kitajska ni ravno zgled, ko govorimo o čistosti okolja. Prav zato zdaj v mestu Wuhan gradijo futuristični stolpnici, ki bosta uporabljali obnovljive vire energije, hladen zrak z bližnjih jezer bo poganjal velike turbine. Ko bosta stolpnici Phoenix Towers končani, bosta z enim kilometrom višine najvišji na svetu in morda tudi najbolj zeleni.

Dubajski potniški dron. (Foto: AP)

Dubaj se je usmeril v transport in nedavno so predstavili leteče povsem avtonomno vozilo, katerega potniki ne bodo potrebovali uporabljati. Deluje na elektriko, baterija se napolni v dveh urah.

Podobno zgodbo razvijajo v Italiji s svojimi letečimi taksiji, kjer bo mogoče leteče vozilo naročiti prek mobilne aplikacije. A kot poudarjajo pri Virgin je futuristično vozilo še daleč od resničnosti, a če bo vzletelo, bo lahko precej zmanjšalo gnečo v mestnih središčih.

Američani so se na lestvico uvrstili s svojimi idejami o električnih letalih, saj letalski promet na letni ravni po vsem svetu proizvede kar 780 milijonov ton CO2. Pri podjetju Wright Electric so prepričani, da lahko naš planet rešujejo s 150-sedežnim letalom, sposobnim letenja le na elektriko do okoli 480 kilometrov.

Švedski projekt Grow Smarter pa se osredotoča na človeške iztrebke, iz katerih bi lahko delali biogorivo, ki bi ga lahko uporabljali za motorna vozila, kmalu pa bi lahko postavili tudi sistem, da bi odpadke spreminjal v energijo za ogrevanje domov.

Lestvico zaključuje kitajski avtobus, ki bi omogočal, da pod njim vozijo vozila.