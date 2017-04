Marec znova nadpovprečno topel

Rdeča barva nakazuje, kje so bile temperature nadpovprečne, modra pa podpovrečne. (Foto: ECMWF, Copernicus Climate Change Service)

Letošnji marec je bil toplejši od povprečja med leti 1981 in 2010 skoraj povsod po Evropi, predvsem pa na vzhodu celine, kažejo podatki evropskega programa Coprenicus.

Temperature so bile visoko nad povprečjem v Rusiji, nad povprečjem so bile tudi nad ZDA in na obali zahodne Antarktike, kjer je še vedno ekstremno majhna površina morskega ledu. Zelo toplo je bilo tudi nad centralno in vzhodno Afriko, kjer se borijo z lakoto, in nad Avstralijo.

So pa bile temperature podpovprečne na Aljaski, pa v Kanadi, južni Aziji in Afriki ter na vzhodu Avstralije. Pod povprečjem so bile tudi temperature nad morjem ob Svalbardu in Grenlandiji. Nad oceani so bile temperature večinoma nad povprečjem, je pa bil marec relativno hladen nad nekaterimi deli Tihega, Atlantskega in Indijskega oceana.

Tudi enoletno obdobje je bilo toplejše od povprečja. (Foto: ECMWF, Copernicus Climate Change Service)

Če vzamemo dvanajstmesečno obdobje od aprila 2016 do marca 2017, so bile temperature večinoma nad povprečjem referenčnega obdobja 1981-2010 na Arktiki, še posebej na vzhodu Svalbarda, višje so bile od povprečja nad večino kopnega in oceanov; pod povprečjem so bile temperature nad južnim delom oceanov in tudi ekvatorialnega dela Tihega oceana, kjer se je poznal vpliv pojava La Niña (ki je sledila El Niñu), ki je trajala od maja 2016 do začetka 2017.

Letošnji marec po podatkih Copernicusa je bil za 0,69 stopinje Celzija toplejši od povprečnih temperatur marcev v obdobju 1981-2010, a za 0,10 stopinje Celzija hladnejši od marca 2016, kar ga uvršča na drugo mesto najtoplejših marcev od začetka merjenja.

Dvanajstmesečno povprečje - od aprila 2016 do marca 2017 - je bilo globalno gledano za 0,59 stopinje Celzija toplejše od dolgoletnega povprečja. Najtoplejše dvanajstmesečno obdobje je sicer bilo od oktobra 2015 do septembra 2016, ko so bile temperature za 0,64 stopinje Celzija nad povprečjem.

Leto 2016 je bilo daleč najtoplejše koledarsko leto - globalno so bile temperature za 0,62 odstotka višje od povprečja 1981-2010. Sledita leto 2015, ki je bilo od dolgoletnega povprečja toplejše za 0,44 stopinje Celzija, in leto 2005, ki je bilo toplejše za 0,35 stopinje Celzija.