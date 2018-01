Kupi plastike na plažah in v morju. Mikroplastika, ki ogroža živali ... In kje smo mi?

Vsako sekundo na svetu proizvedejo 8000 kilogramov plastike. Vsako minuto se proda milijon plastenk. Polovica od vse plastike, ki je bila kadarkoli proizvedena, je bila proizvedena v zadnjih 13 letih; rast proizvodnje plastike je izjemna. Ob tem pa je najbolj problematična seveda tista plastika, ki se ne reciklira.

Ta teden je zato Velika Britanija prepovedala uporabo plastičnih mikrodelcev v kozmetiki, kremah, pilingih, zobnih pastah ... Ta mikroplastika iz naše kozmetike z izpiranjem pride v vodo in konča v morjih in oceanih.

Znanstveniki ocenjujejo, da bo do leta 2050 v morjih že več plastike kot rib. (Foto: iStock)

Znanstveniki ocenjujejo, da bo do leta 2050 v morjih že več plastike kot rib. Če seveda človeštvo ne bo česa spremenilo. Kako močno plastika v morjih ogroža živali, nazorno kažejo tudi posnetki v plastiko ujetih živali z vsega sveta. Živali plastiko tudi pojedo, saj jo zamenjajo za hrano, sledi lažen občutek sitosti in živali pri polnem želodcu umirajo.

Novinar Miha Drozg je bil pri dr. Tjaši Kogovšek na Morski biološki postaji. Pokazala je, kaj ugotavlja pri svojem delu. "Ukvarjam se z zooplanktonom, to so planktonske živali. In te so hrana višjim organizmom, recimo ribam. V vzorcih, ki jih preučujem, naletim tudi na delce, ki tam ne bi smeli biti," pravi Tjaša Kogovšek.



