Alojz iz Ptuja bo po novem na leto prihranil dobrih 900 evrov

Ko je Alojz Zorec iz Ptuja pred nekaj meseci sedel med občinstvom v finalni oddaji 6. sezone Slovenija im talent in stiskal pesti za svojega favorita, simpatičnega argentinskega pevca Isaaca Palmo, se mu ni niti sanjalo, kaj ga čaka. Kot vemo, je omenjena oddaja vedno polna presenečenj in nagrad in ravno Alojz je bil eden tistih, ki sta jih tisti večer Vid in Domen najbolj presenetila. Žreb je namreč določil, da je ravno on srečnež, ki prejme čudovito darilo družbe GEN-I, in sicer čisto pravo domačo sončno elektrarno.

Nagrada je prišla kot naročena v času, ko si tudi na globalni ravni prizadevamo za prehod na energetske sisteme, ki jih poganjajo obnovljivi viri in je torej tudi v Sloveniji napočil čas za zeleni energetski preboj in čas za premik v smeri energetske samooskrbe vsakega posameznika.

Pa je prišel dan D ...

Nekaj mesecev po tem, ko je izvedel, da se bo na njegovi strehi po novem bohotila domača sončna elektrarna, nas je gospod Zorec nasmejan pričakal na domačem dvorišču. Pa ne zato, ker je bil ravno čas praznovanja, pred dnevi se je namreč srečal z Abrahamom, pač pa zato, ker so ravno tisti dan pridni fantje iz GEN-I Sonca montirali sončno elektrarno na njegovo streho. V prijetnem klepetu ob kavi nam je zaupal, kakšni so bili občutki, ko je izvedel, kakšno nagrado je pravzaprav osvojil.

Alojz Zorec (Foto: Aljoša Kravanja)

"Tisti prvi občutki, ko sem zaslišal svoje ime, kaj naj rečem, presenečen sem bil, sem mislil, da me bo kap ruknila," v smehu pove in doda, da je tudi sam že prej razmišljal o tem, da bi postal saooskrben, da bi sam proizvajal svojo elektriko, po domače povedano, da bi bil sam svoj šef. "O sončni elektrarni sem veliko prebral na spletu in lahko rečem, da je ta nagrada prišla kot naročena." Kot naročen pa je ravno tisti dan prišel na obisk tudi Isaac Palma, simpatični pevec iz Argentine in finalist 6. sezone SIT, ki stanuje v sosednji hiši in se z Zorčevimi odlično razume. Ravno Isaac je tudi tisti, ki je Alojza povabil v finalno oddajo in lahko rečemo, da je tako na nek način zaslužen za to, da bodo pri sosedih odslej sami proizvajali električno energijo. Seveda ni šlo brez petja in ob španskih ritmih, klepetu ter smehu je čas kar letel, medtem pa je sončna elektrarna na strehi dobivala končno podobo.

Pred montažo je bilo potrebno narediti izračune in izrise, urediti dokumentacijo ...

Čeprav je bilo sprva v načrtu, da bi se elektrarna nahajala na strehi hiše, so strokovnjaki po podrobnem pregledu terena prišli do zaključka, da bi bilo veliko bolj optimalno, če bi panele namestili na sosednji objekt. "Hiša g. Zorca na je sicer primerna za montažo sončne elektrarne, saj je del strehe pravilno orientiran, torej obrnjen proti jugu, vendar je površina premajhna," nam pojasni Teodor Uranič, strokovnjak iz GEN-I Sonce.

Eko sklad je nedavno objavil javni poziv za nepovratna sredstva za sončne elektrarne za samooskrbo z električno energijo. Nepovratno finančno spodbudo je mogoče pridobiti za sončne elektrarne, ki imajo nazivno moč največ 11 kVA, če je sončna elektrarna nameščena na ali ob stavbi, ki je zgrajena na podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja. Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 20 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 180 EUR za 1 kVA inštalirane nazivne moči naprave.

"Zato smo se odločili, da bomo elektrarno postavili na gospodarski objekt poleg hiše, ki ima ravno tako idealno južno lego, hkrati pa ima dovolj površine za namestitev 7 kW sončne elektrarne, ki je sestavljena iz 25 fotonapetostnih modulov, za namestitev katerih potrebujemo 49 m2 prostora na strehi."

Pred dnevom D, torej preden je napočil čas za montažo, so morali seveda z gospodom Zorcem ugotoviti, kakšna je njegova trenutna letna poraba električne energije in kakšna bo njegova letna poraba v prihodnje. Na podlagi omenjenega podatka so nato definirali ustrezno velikost sončne elektrarne, na podlagi ogleda objekta na terenu pa so izdelali šekončno ponudbo z izrisom postavitve modulov. "Ko smo s strani g. Zorca prejeli potrditev končne ponudbe, smo pr pristojnemu operaterju distribucijskega omrežja električne energije pridobili vsa soglasja in uredili vso potrebno dokumentacijo." Kot še poudari g. Uranič, je za njih vsaka stranka oseba z imenom in priimkom, kar pomeni, da se vsakomur posvetijo individualno, poskrbijo za vse izračune, sami urejajo vso potrebno dokumentacijo, pridobijo vsa dovoljenja, če povzamemo, montažo sončne elektrarne izvedejo 'na ključ'. "Storitev GEN-I Sonce pa se ne konča z montažo, saj strankam omogočamo zavarovanje, vzdrževanje in daljinski nadzor nad delovanjem njihove sončne elektrarne. Garancijske dobe sestavnih delov sončne elektrarne so od 10 do 25 let, poleg tega pa tudi 10-letno jamstvo na nepuščanje strehe pod elektrarno."

In kakšne prihranke lahko g. Zorec pričakuje?

Kot nam je zaupal g. Zorec, od sončne elektrarne pričakuje, da mu bo proizvedla čim več elektrike ter da si bo s privarčevanim denarjem lahko privoščil konkreten dopust. V resnici bo na letni ravni prihranil dovolj, da si bo lahko privoščil še kakšno ugodnost ali pa bo investiral v toplotno črpalko, ki jo ima v načrtu.

Teodor Uranič, GEN-I Sonce (Foto: Aljoša Kravanja)

"Glede na letno porabo 7.700 kWh električne energije in priključno moč merilnega mesta letni strošek oskrbe z električno energijo g. Zorca znaša cca. 1.083 EUR, po montaži pa se bo njegov strošek oskrbe z električno energijo znižal za 914 EUR oz. bo znašal samo 169 EUR. Mesečni račun oskrbe z električno energijo si bo tako znižal iz 90 EUR na na 14 EUR. To so predvsem prispevki na obnovljive vire, prispevki za učinkovito rabo in pa obračunska moč. Na mesečni ravni bo tako g. Zorec privarčeval 76 EUR," razloži strokovnjak in podpre njegovo razmišljanje o investiciji v toplotno črpalko, saj je ta tudi sicer priporočljiva nadgradnja sončne elektrarne. Na ta način je mogoče doma proizvajati tudi lastno energijo za ogrevanje.

Prednosti sončne elektrarne

Prednost same sončne elektrarne torej niso le prihranki, pač pa si s pokrivanjem lastne porabe električne energije zagotovimo energetsko neodvisnost in se hkrati zavarujemo pred spremembami cen dobave električne energije. Investicija se ob nespremenjenem življenjskem slogu povrne v povprečju v 12 letih. V primeru pridobitve nepovratne finančne spodbude v investicijo pa se ta doba skrajša, seveda odvisno od višine finančne spodbude, lahko tudi do 2 leti. Pri g. Zorcu se bo investicija povrnila v cca 11 letih. Pričakovana življenjska doba sončne elektrarne GEN-I Sonce je 30 in več let. "Pri oblikovanju ponudbe smo k sodelovanju povabili zanesljive proizvajalce, zato je naša sončna elektrarna zgrajena iz kvalitetnih komponent, ki bodo omogočale pričakovano in brezhibno proizvodnjo električne energije vrsto let. Poleg tega smo investitorjem omogočili tri možnosti financiranja, in sicer takojšnje plačilo, sedemletno brezobrestno obročno plačilo ali 20-letno potrošniško kreditiranje. Različne oblike financiranja nam omogoča izdaja zelene obveznice, s katero smo pridobili ugodne finančne vire."

Fantje so v le nekaj urah na streho namestili sončno elektrarno, nato je sledilo obilno in nadvse okusno kosilo, potem pa je (žal) napočil čas za slovo. Preden smo se odpravili vsak na svolj konec Slovenije, je strokovnjak g. Zorcu podal še nekaj nasvetov glede vzdrževanja in mu zaželel, da bi mu elektrarna dolgo in dobro služila. Sicer pa ob vseh prednostih sončne elektrarne gospoda Zorca zagotovo čaka svetla ali bolje rečeno sončna prihodnost.

(Foto: Aljoša Kravanja)

