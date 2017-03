FOTO: Morje, naše smetišče

(Foto: Damjan Žibert)

Velika večina kadar koli proizvedene plastike v takšni ali drugačni obliki še vedno obstaja.

Količina plastike, ki jo vidite na sliki, pride v svetovna morja vsakih 20 do 30 sekund. Kako ogromen je ta kup, si lahko v živo ogledate v ljubljanskem Muzeju za arhitekturo in oblikovanje, kjer gostijo potujočo razstavo z naslovom Zadnja postaja: morje? (Če želite odgovor: ne, zadnja postaja ni morje, zadnja postaja smo mi. Plastika potuje po prehranski verigi in konča tudi na naših krožnikih.)

"Obiskovalce hočemo ozavestiti o tem, kaj puščamo za sabo. Če današnji arheologi odkrivajo kovinske, steklene, keramične in ostale predmete, se bodo naši zanamci največkrat srečevali s plastičnimi," je povedala kustosinja Špela Šubic.

Verjetno bo plastike nekoč tudi manj. Z vsemi restrikcijami, ki se bodo zgodile, bo plastika postala redkost in verjetno se ji bo tudi dvignila vrednost. Špela Šubic

Danes ni niti kvadratnega kilometra morja, ki ne bi bil onesnažen s plastiko. Znanstveniki ocenjujejo, da je v vsaki kvadratni milji oceanov v povprečju 46 tisoč kosov plastike – to je približno 17.700 kosov na kvadratni kilometer. Na razstavi so postregli tudi s podatkom, da na svetu proizvedemo 80.000 kilogramov plastike na sekundo, v oceane pa vsako leto zaide 6,4 milijona ton odpadkov. Po nekaterih ocenah celo več, osem milijonov ton.

Ob takšnih neverjetnih količinah plastike, se zdi, da je z nami že stoletja. V resnici pa je ta material na osnovi mineralnih olj svoj pohod začel šele v začetku, pravi razmah pa doživel v sredini 20. stoletja. In opozorilom o škodljivosti navkljub se vzpon plastike nadaljuje. Med leti 2002 in 2012 je je bilo proizvedene več kot v celotnem minulem stoletju, proizvodnja pa še narašča.

Plastika je, to je treba priznati, nepogrešljiv del naših življenj. A ne vsa. Marsikateremu plastičnemu izdelku bi se z lahkoto odpovedali. Na vrhu seznama so vrečke, kozarci, pribor in druge stvari, namenjene zgolj enkratni uporabi. Postale so sinonim za potrošniško družbo – stvari, namenjene trenutnemu udobju, katerega resnične cene se le (počasi) začenjamo zavedati.



- Povprečen prebivalec Zahodne Evrope in Severne Amerike na leto porabi 100 kilogramov plastike, večino v obliki embalaže. V Aziji je povprečje 20 kilogramov na osebo, a se hitro veča. - V ZDA vsako uro uporabijo 2,5 milijona plastenk. V Veliki Britaniji jih 15 milijonov na dan. - Vsako leto uporabimo bilijon (milijon milijonov) vrečk za enkratno uporabo – veliko večino v zahodnem svetu. - Samo v letu 2010 je na trg Evropske unije prišlo skoraj 100 milijard plastičnih vrečk oziroma skoraj 200 na prebivalca. V ZDA, kjer so prišli do podobnih podatkov, so izračunali, da bi, če bi jih postavili eno ob drugo, 1330-krat obkrožile ekvator. - 90 odstotkov je tankih vrečk, ki najhitreje končajo med odpadki.



Čeprav so predvsem vrečke v središču pozornosti tako naravovarstvenikov kot političnih odločevalcev (v Bruslju so, na primer, ukazali, da je treba do leta 2025 njihovo porabo zmanjšati za 80 odstotkov v primerjavi z letom 2010), pa še zdaleč niso edina težava. Kot je dejala kustosinja Špela Šubic: "Problem je vsa embalaža. Dejstvo je, da če gremo v trgovino po nekaj rezin sira, ni treba, da je ta sir zapakiran v plastično embalažo. Če mi ne bomo kupovali stvari prekomerno embaliranih, potem jih proizvajalec ne bo dajal na trg. Gre tudi za to, kakšni potrošniki smo."

(Foto: Damjan Žibert)

Plastika je namreč postala material, ki ga z največjo lahkoto zavržemo, določeni izdelki iz plastike (v prvi vrsti embalaža) pa imajo še posebej velik potencial, da postanejo odpadki, opozarjajo avtorji razstave. In velik del teh odpadkov najde pot v morje.

V okviru vsakoletne mednarodne prostovoljne čistilne akcije obal International Coastal Cleanup Day že 25 let na obalah morij, rek in jezer po vsem svetu zbirajo in analizirajo odpadke. Velika večina najdenih predmetov je izdelana iz plastike. To je 10 najpogosteje najdenih predmetov v letu 2010: - cigaretni ogorki (19%)

- PET-plastenke (11%)

- plastične vrečke (10%)

- pokrovčki in zapirala (9%)

- lončki, krožniki in jedilni pribor (5%)

- steklenice (4%)

- slamice in mešalne palčke (4%)

- pločevinke (4%)

- papirnate vrečke (3%) (Vir: Razstava Končna postaja: morje?)



Ujeto v morju ... (Foto: Damjan Žibert)

Vrnimo se na začetek, k fotografiji, ki prikazuje količino odpadkov, ki se v 20 do 30 sekundah naberejo v morju. Težko si je predstavljati, koliko se jih v uri, kaj šele v letu ali desetletju. Zato naj bo dovolj ta podatek: znanstveniki so izračunali, da bo – če bomo še naprej smetili tako kot doslej – leta 2050 v morju več kilogramov odpadkov kot rib.

Telo lahko absorbira kemikalije iz plastike. Ugotovili so, da je 93 odstotkov Američanov starih od šest let naprej pozitivnih na bisfenol-A (BPA). Uvrščamo ga med hormonske motilce, vpliva na delovanje žlez z notranjim izločanjem (npr. ščitnice, testisev, hipofize ali jajčnikov), tudi sicer pa ima lahko resne posledice za zdravje. Med drugim so ga povezali z nastajanjem nekaterih vrst raka. V EU je njegova uporaba prepovedana v stekleničkah za otroke.

Toda – kako vse to konča v morju? "Veliko se neposredno vrže v morje, največ, 80 odstotkov plastičnih odpadkov pa pride v svetovna morja preko rek. Veliko je tudi pozabljenih stvari in pa kanalizacijskih odplak," nam je s podatki postregla Špela Šubic. Mimogrede je še omenila, da "lepo vzgojeni" kadilci, ki ogorke mečejo v kanalizacijo, pravzaprav delajo veliko napako. Ker so premajhni za marsikatero čistilno napravo, jih veliko konča v rekah in nato v morjih. Zaradi istega razloga bi se morali zamisliti vsi tisti, ki vatirane palčke mečejo v straniščno školjko.

Veliko odpadkov naplavi na obale (plažo Kamilo na Havajih so zato preimenovali kar v "Plastična plaža"), še več pa jih tokovi odnesejo na odprto morje. Tako sicer plastika izgine izpred naših oči – tudi morjeplovci le občasno naletijo na odpadke – a to ne pomeni, da je ni več.

70 odstotkov plastike potone na morsko dno. Potem so tu kemijski in fizikalni dejavniki, zaradi katerih plastika razpada na vedno manjše delce – mikroplastiko. V leta 2014 objavljeni raziskavi ugotavljajo, da je v morju 5,25 bilijonov takšnih delcev, ki skupaj tehtajo 268.940 ton.

Ti delci se združujejo v petih ogromnih plastičnih otokih – na severnem in južnem delu Atlantskega in Tihega oceana ter v Indijskem oceanu. Največji in najbolj znan je otok plastičnih odpadkov, ki ga tvori severnopacifiški krožni tok. Odkrili so ga v drugi polovico 80. let. Ocene njegove velikosti se gibljejo od površine Teksasa do dvakratne površine celotnih ZDA.



Izraz otok je v tem primeru zavajajoč. V resnici ne gre za kup odpadkov, viden iz zraka, in tudi mimo lahko pluješ, ne da bi (razen tu in tam) naletel na plastične ostanke. Boljši izraz je "plastična juha"«, saj so delci plastike, ki ga sestavljajo, le težko opazni. To pa ne pomeni, da ne vplivajo na naše zdravje. Po prehranski verigi namreč prej ali slej priplezajo tudi do naših krožnikov.



Čeprav plastični odpadki vplivajo na naše življenje in zdravje, pa so njihove največje žrtve živali. Na razstavi Končna postaja: morje? posebej izpostavijo tragedijo albatrosov, ki gnezdijo na otoku Midway. Atol, ki – kot pove tudi njegov ime – leži skoraj natančno na polovici poti med Severno Ameriko in Azijo, bolj osamljen sredi oceana, kot je, skoraj ne bi mogel biti. Na njem živi le nekaj deset ljudi, večinoma so raziskovalci, ki se posvečajo ohranjanju narave. Zasebna plovila nimajo pristopa, otok je velik naravni rezervat. Daleč od človeka, ne pa tudi od njegovega vpliva. Otok je prepoln plastike, ki so jo tja nanosili tokovi, pa tudi ptice, prepričane, da v kljunu prinašajo hrano. In ko se je najedo, poginejo od lakote, čeprav imajo občutek sitosti.

Zgovorna primerjava: toliko palstike bi povprečna ptica z Midwaya zaužila, če bi tehtala 70 kilogramov, torej toliko kot človek. (Foto: Damjan Žibert)

Albatrosi z Midwaya pa še zdaleč niso edine žrtve človekove malomarnosti. 100 tisoč morskih sesalcev in milijon ptic vsako leto umre zaradi plastike v morju. "Živali na različne načine zaradi plastike umirajo. Bodisi, da jo pojedo in jim ta plastika da občutek sitosti, bodisi, da ta plastika sproža strupe, ki jih ubijejo, ali direktno zaradi zadušitve," je povedala Špela Šubic.

Kaj storiti?

Odgovor je zares kratek: 3R. Trije R-ji pomenijo reduce, reuse, recycle oziroma po naše zmanjšaj, ponovno uporabi, recikliraj.

Vedno je treba vedeti, koliko časa rabimo predmet in koliko časa bo potem obstal oziroma bo v breme naši Zemlji in posledično tudi ljudem. Špela Šubic

Zdi se preprosto. Prvi korak k temu je nakupovanje s premislekom. "Velikokrat imamo kupci možnost izbire. Ni nam treba kupiti solate, pakirane v tri plasti plastične embalaže. Lahko kupimo solato, ki je zavita v papir ali je v lesenem zabojčku. Veliko je odvisno tudi od nas samih. Veliko pijač se da kupiti v steklenici, ne v plastenki," pravi kustosinja razstave Končna postaja: morje? "Ljudje – potrošniki imamo zelo veliko moč, ki je ne uporabljamo."

In to je težava. Na eni strani smo potrošniki, ki se nikakor nočemo odpovedati "plastičnemu udobju", na drugi industrija, ki prekomerno trošenje spodbuja. Vmes je ujeta narava, je ujeta naša Zemlja. Mogoče pa je kateremu od 2000 obiskovalcev, kolikor so jih našteli do februarja, prav razstava odprla oči. "Ljudje delamo tisto, kar nam je najbolj udobno. Svojo vrečko s sabo nosim že vsaj 10 let. Na nekatere stvari pa ne pomisliš. Tako sem se ob pripravah na to razstavo srečala z marsičem. Do zdaj nisem pomislila, da lahko kupiš zobno ščetko z lesenim držalom, zdaj jo pa imam," je ob koncu ogleda dejala Špela Šubic. Podatek z razstave: "Po svetu se vsako leto proda več milijard zobnih ščetk. 600.000 jih dnevno pride s tekočega traku družbe Trisa, ki se uvršča med tri največje proizvajalce zobnih ščetk v Evropi." Uporabljali naj bi jih en ali dva meseca. Zakaj so potem narejene tako, da zdržijo več sto let, se sprašuje naša sogovornica.