Na Otoku nič več mikroplastike v kozmetiki

Proizvajalci v Veliki Britaniji v zobnih pastah, gelih za tuširanje in drugih kozmetičnih izdelkih ne smejo več uporabljati mikroplastike. (Foto: iStock)

V Veliki Britaniji je danes stopila v veljavo prepoved mikroplastike v kozmetiki. Proizvajalci, ki bodo želeli še naprej ponujati izdelke z vsebnostjo mikroplastike, teh ne bodo več mogli prodajati na britanskem trgu.

Mikroplastika so mikroskopsko majhni delci plastike, ki so pogosto prisotni v ličilih in kozmetiki, denimo v pilingih, zobnih pastah in gelih za prhanje. A ti delci so pogubni za morja, živali in naše okolje nasploh. Z enim samim umivanjem obraza s piling kremo v vodo spustimo do 100.000 delcev mikroplastike. In ko ti pridejo enkrat v odtok, se njihova pot ponavadi konča v našem okolju, v rekah in morjih. Tam jih zaužijejo ribe in raki, ki pa imajo lahko zaradi mikroplastike hude posledice, nenazadnje pa te nato zaužijemo mi.

Velika Britanija se po napovedih ne bo ustavila le pri prepovedi mikroplastike v kozmetiki. "Zdaj, ko smo dosegli ta pomemben mejnik, bomo iskali načine, kako utrditi prepoved in se spopasti še z drugimi vrstami odpadne plastike," je dejala okoljska ministrica Therese Coffey. Poudarila je, da so svetovna morja in oceani ena najbolj pomembnih naravnih dobrin, mikroplastika pa nanje deluje uničujoče.

"Mikroplastika je povsem nepotrebna, saj obstaja veliko naravnih alternativ. Vesela sem, da od danes proizvajalci kozmetike ne smejo več dodajati škodljive plastike v svoje proizvode," je dejala.

Sue Kinsey iz Društva za ohranjanje morja je izpostavila, da je to prva najpomembnejša in največja prepoved mikroplastike na svetu. Upa, da bodo temu koraku sledili tudi drugi, še bolj odločni.