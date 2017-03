Na posvetu o odpadkih in emisijah v krožnem gospodarstvu za pomoč politiki

V Moravskih Toplicah se je končalo dvodnevno 20. strokovno posvetovanje Odpadki in emisije v sistemu krožnega gospodarstva in drugo strokovno posvetovanje Sodelovanje javnosti v postopkih elektromagnetnih in jedrskih sevanj.

Kot je na današnji novinarski konferenci dejal predsednik Zveze ekoloških gibanj Slovenije Karel Lipič, lahko ugotovitve in sklepi posvetov prispevajo k pripravi vsebin s področja odpadkov novega nacionalnega programa varstva okolja do leta 2030, katerega priprave se začenjajo na ministrstvu za okolje in prostor. Zato bodo sklepe s posveta poslali predstavnikom države.

V sklepih med drugim ugotavljajo, da je program ravnanja z odpadki dobra podlaga za vzpostavljanje krožnega gospodarstva, da je treba delovati medresorsko, da naj sistem ravnanja z odpadki postane gospodarska dejavnost, usmerjena k vzpostavljanju družbe recikliranja, da naj se sredstva, zbrana iz okoljskih dajatev, uporabljajo tudi za raziskave, in da mora okoljsko ministrstvo izboljšati informacijski sistem o ravnanju z odpadki.

Zaradi uporabe najcenejših kurilnih naprav in lesne biomase zrak slabši

Zrak v Sloveniji je danes tako onesnažen kot leta 1975, ko smo začeli uvajati plin, zato, da bi zmanjšali onesnaževanje. Vzrok je v kurjenju najmanj kakovostne lesne biomase in kupovanja najcenejših kurilnih naprav.

Predsednik sekcije zrak Peter Novak je ob tem opozoril, da bi morali zaradi onesnaženega zraka upoštevati stroške zdravljenja in povečane umrljivosti, pri čemer se kaže, da bi bilo bolj smotrno kakovostne kurilne naprave ljudem dati praktično zastonj, kot pa plačevati zdravljenje.

"Če ne bomo začeli na izvoru spreminjati stvari, je škoda vlagati denar v zdravljenje, ker je to le gašenje požara," je opozoril Novak in izpostavil potrebo po izobraževanju, zlasti starejših.

Zrak ni onesnažen le zaradi tovarn, pač pa tudi zaradi malih kurilnih naprav. (Foto: iStock)

Napredek pri odpadkih

Viktor Grilc, predsednik sekcije za odpadke, je povedal, da je Slovenija v 10 letih dosegla zelo velik napredek z ravnanju z odpadki. Pred tem pa je bil ocenjen kot eden najslabših na področju varstva okolja, zdaj pa ugotavljamo, da smo pri nekaterih vidikih skoraj vodilni v Evropi, recimo pri ločenem zbiranju komunalnih odpadkov, kjer dosegamo 65-odstotkov ločeno zbranih, ki ji vrnemo kot sekundarne surovine, manj je tudi odloženih odpadkov.

Jedrsko in elektromagnetno onesnaževanje

Leo Šešerko je dejal, da se Slovenija glede jedrskega sevanja Slovenija uvršča med vzhodnoevropske države, "kar nas ne spravlja v dobro voljo", in kaže na regresiven razvoj, saj je na primer agencija za okolje sprejela dekret, da ni potrebna okoljska presoja o podaljšanju delovanja jedrske elektrarne Krško. "To pomeni, da je javnost izključena iz vsake diskusije in da se ne pričakuje, da bo javnost imela možnost kaj reči," je dejal Šešerko.

Predsednik srbskega združenja Biogen Mila Rogulja je poudaril, da so tudi njihovi poslanci končno spoznali, da je elektromagnetno sevanje eno od bistvenih onesnaževanj, ki mu moramo namenjati več pozornosti, več vedeti o njem, delovati pa združeno, saj je le tako mogoč uspeh.

Siniša Mitrovič, podpredsednik gospodarske zbornice Srbije, pa je pohvalil dobro sodelovanje med Srbijo in Slovenijo. Referati, ki prinašajo dragoceno znanje, bi morali biti osnova za politično odločanje, je še dejal in dodal, da Srbija načrtuje za 14 milijard evrov vlaganj v ekološke projekte.

Lučka Kajfež Bogataj z Biotehniške fakultete v Ljubljani je opozorila, da so vse stvari tudi na Zemlji povezane, onesnaževanje, odpadki, pomanjkanje vode in podnebne spremembe pa problemi, ki izhajajo iz spremenjenega življenjskega sloga.

Slovenci tako v eni generaciji potrošimo 3,5-krat več virov kot generacija pred nami, to pa povzroča lokalne in globalne probleme. Pri njihovem reševanju je potrebno kompleksno razmišljanje, ne resorno vsakega ministrstva zase.

Peter Otorepec z Inštitut za zdravje pa vidi glavni problem v tem, kako zmanjšati vire onesnaževanj, saj je zaradi upora in navad ukrepe težko postaviti. "Pomembni so ukrepi na globalni ravni in lepo bi bilo, da bi končno sprejeli radikalne ukrepe, ki bi izboljšali zadeve," je poudaril.

Zveza ekoloških gibanj je tudi napovedala, da bo pripravila preprost prikaz stroškov o tem, koli nas stane zdravljenje zaradi onesnaženosti in kaj narediti za izboljšanje stanja.