Na svetu okoli 60.000 vrst dreves: od tega kritično ogroženih okoli 300 vrst

Na svetu je 60.065 vrst dreves, je pokazala študija o rastlinah, ki jo je naredila mednarodna zveza za botaniko. Listo so sestavili na podlagi podatkov 500 članov po vsem svetu.

Upajo, da bodo tako pripomogli k prepoznavanju redkih in ogroženih dreves, ki jih moramo nemudoma zaščititi, navaja britanski BBC.

Podatki kažejo, da je z drevesnimi vrstami najbolj bogata Brazilija, saj so tam našteli kar 8715 različnih vrst. Najmanj različnih vrst - z izjemno Arktike in Antarktike, kjer dreves ni, je Severna Amerika, kjer so našteli manj kot 1400 vrst.

Zanimivo je, da se več kot polovica vrst (58 odstotkov) nahaja le v eni državi, kar nakazuje, kako so nekatera drevesa ranljiva na izsekavanje gozdov ali pa ekstremne vremenske pogoje. Okoli 300 vrst so prepoznali kot kritično ogrožene, saj jih je na svetu le še po manj kot 50 primerkov.

Za BBC je vodja botanične zveze Paul Smith dejal, da so podatki o lokaciji določenih drevesnih vrst pomembni za njihovo ohranjanje.

Seznam seveda ne bo statičen, saj še vedno vsako leto odkrijejo okoli 2000 novih rastlinskih vrst.