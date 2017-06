Največja ribiška podjetja z novo zavezo za zaščito oceanov

Prekomeren ribolov je velik problem v ohranjanju zdravih oceanov. (Foto: iStock)

Devet največjih svetovnih ribiških podjetij se je zavezalo k zaščiti svetovnih oceanov. Obljubili so izkoreninjenje nelegalnih praks, med njimi tudi prekomernega ribarjenja in pa izrabljanja delavcev.

Zaveza prihaja ob svetovni konferenci o oceanih, ki je potekala v New Yorku, na kateri so iskali rešitve za ohranjanje zdravih morij.

Iniciativo podpirajo podjetja iz Azije, Evrope in ZDA, da bi obvladovali netrajnostne prakse. Čeprav je ribiška industrija močno razvejana in odvisna od lokalnih majhnih ribičev, od 11 do 16 odstotkov vsega svetovnega ulova obvladuje 13 podjetij.

Henrik Osterblöm je s stockholmskega centra za trajnostni razvoj dejal, da je trajnostni morski ekosistem ključen za nahranitev naraščajoče populacije, a oceani so v nevarnosti.

Podjetja so se zavezala, da njihove ribe ne bodo posledica divjega lova. Kar polovica ulovljenih rib izvira iz nelegalnega lova, ko ladje vplujejo v druga nacionalna morja, uporabljajo nelegalno opremo, ulovijo več kot je njihova dovoljena kvota ali lovijo ogrožene vrste rib, katerih lov je tako ali tako prepovedan.

Velika težava je tudi suženjski odnos do zaposlenih, tako da bodo skušali zagotoviti sledljivost. Problematične so ribje farme, saj tam uporabljajo zdravila in dezinfekcijska sredstva, kar močno onesnažuje morje.