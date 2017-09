Nas bo plastike rešila gliva? 

Plastični odpadki. (Foto: iStock)

Plastične smeti so vse večji problem. Znanstveniki zdaj menijo, da so morda korak bližje k učinkoviti rešitvi. V pakistanskem Islamabadu so raziskovalci, ki iščejo čim bolj naravne rešitve za plastično pošast, našli glive, ki se hrani s plastiko.

Vodja raziskave Sehroon Khan je, kot navaja Independent, pojasnil, da so v vzorcih iskali organizme, ki se prehranjujejo s plastiko, podobno, kot se organizmi prehranjujejo z odpadnim listjem ali drugimi organskimi snovmi.

Tako so izolirali glivo Aspergillus tubingensis, ki naj bi imela sposobnost razgradnje poliuretana.

Iz poliuretana so izdelani številni vsakodnevni predmeti, pa vendar to še zdaleč ni edini plastični material.

Raziskovalci so preverjali sposobnosti glive pri razgradnji poliuretana v treh različnih okoljih - v petrijevki z gojiščem, v tekočini in v zemlji. Glive so bile najbolj uspešne v petrijevki, kjer so plastičen kos povsem razgradile v dveh mesecih.

Zdaj namerava ekipa po besedah Khana ugotoviti, kakšni so idealni pogoji za rast glive in razgradnjo plastike. S tem bi lahko tlakovali pot glive do posebnih odlagališč in morda celo do okolij, ki so v naravi močno obremenjeni s plastičnim odpadom.

Lani so japonski znanstveniki razkrili obstoj bakterije, ki razkraja polietilen-tereftalat (PET), torej plastiko, iz katere večinoma delajo plastenke.