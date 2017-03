Prišel je naš čas, da spremenimo podnebne spremembe: ob 20.30 za eno uro ugasnimo luči

Ljubljana, Maribor, Celje, Bled, Izola in številna druga slovenska mesta, bodo ob 20.30 za eno uro izklopila dekorativno razsvetljavo svojih najpomembnejših znamenitosti, kot tudi javno razsvetljavo številnih ulic in trgov.

S tem bodo sodelovala v največjem svetovnem okoljskem dogodku Earth Hour (Ura za Zemljo). Gre za globalno okoljsko pobudo v partnerstvu z World Wide Fund for Nature (WWF), s katero posameznike, podjetja, vlade in skupnosti pozivajo, naj za eno uro izklopijo luči in s tem pokažejo svojo podporo za okoljsko trajnostno delovanje.

Ura za Zemljo se je začela leta 2007 v Sydneyu. (Foto: iStock)

Kaj bodo zatemnili v Ljubljani?

"Že šesto leto zapored se bomo pridružili tudi mednarodni okoljski pobudi Ura za Zemljo, v okviru katere bomo med 20.30 in 21.30 uro zatemnili zunanje osvetljave nekaterih stavb Mestne občine Ljubljana ter javnih podjetij in zavodov, med drugim Ljubljanskega gradu, Plečnikovih arkad na centralni tržnici ter Plečnikovih propilejev na Žalah," so sporočili iz Mestne občine Ljubljana.

Zatemnili bodo naslednje objekte:

- zunanjo osvetlitev obzidja in notranje dvorišče Ljubljanskega gradu

- obzidje Križank

- osvetljavo na poslovni stavbi JHL na Verovškovi ulici 70

- osvetljavo na upravni stavbi Energetike Ljubljana na Verovškovi 62 ter zunanjo razsvetljavo parkirišča in zunanjost poslovne stavbe na Toplarniški ulici 19

- osvetljavo nad vhodom poslovne stavbe LPP na Celovški cesti 160

- Plečnikove Arkade na osrednji Ljubljanski tržnici

- Plečnikove propileje na pokopališču Žale

- zunanjo razsvetljavo objektov Snage na Povšetovi 4, 6 in 8, kompleks Snage na Cesti dveh cesarjev 111, na deponiji (Zbirni center Barje) pa na naslednjih objektih: na čistilni napravi, garaži z mehanično delavnico in na parkirišču, kjer so bila parkirana smetarska vozila

- osvetljavo izložbe Turističnega informacijskega centra Ljubljana – TIC na Adamič-Lundrovem nabrežju 2 in Slovenskega turističnega informacijskega centra – STIC na Krekovem trgu 10; osvetlitev instalacije WOW na Krekovem trgu 10 pa bo izključena cel dan

- zunanjost Poslovno servisnega objekta na Vodovodni cesti 90 (upravna stavba podjetja VO-KA)

Kje bo tema v Mariboru?

V Mestni občini Maribor bodo ugasnili luči na naslednjih ulicah:

- desni breg reke Drave: Tržaška cesta (okoli podjetja Swaty do podjetja Baumax), del Ljubljanske ulice, na Igriški ulici, v Borovi vasi, na delu ulice Proletarskih brigad, na Dravograjski cesti od ulice Proletarskih brigad do Lackove ceste in na Titovi ulici (od Titovega mostu do Linhartove ulice).

- levi breg reke Drave: Titov most, del ulice Kneza Koclja in center mesta z Gosposko ulico, Slovensko ulico, Jurčičevo ulico, Vetrinjsko ulico, Mladinsko ulico, Gregorčičevo ulico, Slomškovim trgom ter Tomšičevo ulico.

"Mestna občina Maribor si vseskozi prizadeva izboljšati kakovost zraka v mestu, ki je ob kvalitetni pitni vodi pomemben vir zdravega življenja v mestu. Zmanjšanje prometa skozi mestno jedro, opuščanje nepotrebnih kratkih poti, povečanje kolesarjenja, zamenjava voznega parka JPP z novimi, okolju prijaznejšimi avtobusi, so ukrepi na področju prometa, ki bodo dolgoročno izboljšali kakovost zraka v mestu. Prav tako bo dosti prispevalo opuščanje individualnih kurišč na trda goriva in prehod na drugačne – alternativne vire (širitev plinskega omrežja, širitev omrežja daljinskega ogrevanja, toplotne črpalke, … )," so sporočili.

Lani se je v Sloveniji v temo pogreznilo 27 občin in mest. (Foto: iStock)

Lani se je akciji pridružilo več kot 7.000 svetovnih mest iz 178 držav

Ura za Zemljo se je začela leta 2007 v Sydneyu in je do leta 2017 povezala na stotine milijonov ljudi iz več kot 170 držav z vseh celin in s tem postala največja globalna prostovoljna akcija v zgodovini. Lani se je akciji ugašanja luči pridružilo več kot 7.000 svetovnih mest iz 178 držav. V Sloveniji se je v temo pogreznilo 27 občin in mest.

"Veseli nas, da se je akciji znova pridružilo veliko število slovenskih mest in občin. Akcija je v desetih letih prerasla v največje gibanje za varstvo okolja in podpora tistim, ki se že soočajo s posledicami podnebnih sprememb," je sporočil Siddarth Das, izvršni direktor Earth Hour Global. "V desetih letih je Earth Hour pomagal zavarovati morja v Rusiji in Argentini, zbiral sredstva za projekte ohranjanja narave v jugovzhodni Aziji in Amazonki in ustvaril povsem nov gozd v Ugandi. Nič od tega ne bi bilo mogoče brez skupne odločenosti milijonov ljudi, da zavarujemo en in edini planet, ki si ga delimo vsi.

Na podlagi dosežkov, ki jih je Earth Hour ustvaril v zadnjem desetletju, bodo letos podporniki v Španiji in Veliki Britaniji pozvali svoje vlade naj sprejmejo močne podnebne ukrepe in izpolnijo svoje obveznosti iz Pariškega sporazuma. Na Madžarskem in v Ugandi, ljudje spodbujajo skupnosti in organizacije za prehod na obnovljive vire energije. Podporniki v Singapurju, Indoneziji, Indiji in Hongkongu se združujejo v skupine "Earth Hour Buddies" in se zavzemajo za varstvo gozdov in oceanov ter spodbujajo trajnostni način življenja.

"Pred kratkim je odjeknila novica, da so sateliti izmerili najmanjši spomladanski minimum arktičnega morskega leda v 38 letih merjenja, nedavna študija pa je ugotovila, da smo za 50-70 % izginjanja arktičnega ledu odgovorni ljudje. Zato moramo ljudje tudi ukrepati za omejitev izginjanja ledu in sprejeti ukrepe za transformacijo naših energetskih, prometnih in kmetijskih sistemov," je dejal Martin Šolar, direktor WWF Adria. "Če morski led izgine, bo to vplivalo na življenje in preživetje milijard ljudi ter povzročilo neizmerno škodo številnim ekosistemom. Narava nas vztrajno opozarja, da moramo pospešiti korak. Potrebno je začeti hitreje izvajati dogovorjene aktivnosti iz Pariškega sporazuma, tudi v Sloveniji".

Da bi k akciji spodbudili več ljudi, Earth Hour tudi letos vabi podpornike, da pokažejo svojo zavezanost cilju na svojih Facebook profilih. Ljudje po vsem svetu se lahko prijavijo na www.earthhour.org/climateaction in darujejo pet Earth Hour objav na svojem zidu ter spodbudijo svoje prijatelje, da se pridružijo lokalnim podnebnim prizadevanjem. Uporabijo lahko tudi Earth Hour okvir za profilno sliko, ki je na voljo na www.facebook.com/earthhour.

Sledite gibanju, kot se bo dogajalo preko različnih časovnih pasov na www.earthhour.org/live in se prijavite na www.earthhour.org, da bi izvedeli več ali preberali druge zgodbe o WWF ekipah in posameznikih, ki uporabljajo gibanje Earth Hour, da osvetlijo podnebno ukrepanje. "To je naš čas, da spremenimo podnebne spremembe."