Ne le zelena, tudi pametna prestolnica: v letu dni bodo v Ljubljani energetsko obnovili 49 javnih objektov

Po letu dni smo končno izvedeli: za 200 kilometrov ograje je šlo 6,6 milijona evrov. Natančneje: iz žepa davkoplačevalcev. In koliko beguncev je v tem letu, odkar je Cerarjeva vlada začela postavljati ograjo, dejansko poskušalo nezakonito prečkati mejo? Po dveh dnevih razprave je zdaj na mizi - tako imenovani zakon o reševanju Agrokorja, ki so ga sprejeli v hrvaškem saboru. Kaj to pomeni za zaposlene, ki se bojijo za delovna mesta, in nestrpne dobavitelje? Kaj za usodo Mercatorja? Kdo se je zapiral v skrivnostne in uradno neobstoječe prostore v postojnskem hotelu Jama? V štirih sobah so prepleteni kabli, žice in slušalke. Naprava za prevezovanje klicev in telefonska centrala namigujeta na prisluškovanje. Kakšna je za vas definicija prave pice? Je tista z ananasom le trivialna eksotika, ki bi jo bilo treba prepovedati, kot je to v šali dejal islandski predsednik. No, novozelandski premier je šel še dlje. Kakšno pico je spekel in kaj je z njo zanetil v tvitosferi?