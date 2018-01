Nerazumno dejanje: 12- in 13-letnik sta prevrnila 50 panjev in s tem pomorila pol milijona čebel

V zvezni državi Iowa sta 12- in 13-letnik pomorila pol milijona čebel. Prevrnila sta več kot 50 panjev, kar je povzročilo, da so vse čebele zmrznile. Policija ju je našla s pomočjo namigov prebivalcev, če ju bodo spoznali za kriva, jima grozi do 10 let zapora in 8000 evrov kazni.